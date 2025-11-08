Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un usuario consulta su teléfono móvil. Rodrigo jiménez

La OCU exige que los bancos permitan cerrar las cuentas bancarias desde sus aplicaciones

La Organización de Consumidores y Usuarios defiende el derecho del cliente a la cancelación de forma sencilla y por el mismo canal que se inició

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:43

Todas las aplicaciones (apps) bancarias permiten abrir una cuenta en pocos minutos, simplemente haciendo una foto del DNI con una videollamada o un selfie. Desde ese momento el cliente puede usarla para realizar todo tipo de gestiones: consultar saldos y movimientos, realizar transferencias, pagar recibos, solicitar tarjetas, contratar depósitos y préstamos. En teoría también debería permitir al cliente cancelar la cuenta en el momento que quiera, sin necesidad de preaviso y en un máximo de 24 horas desde la solicitud, tal y como establece la normativa. Sin embargo, en la práctica, no siempre es así.

Muchas entidades bancarias no disponen de la opción de cerrar la cuenta desde la aplicación, complicando un trámite que debería ser tan sencillo como el alta, según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La OCU ha denunciado esta práctica ante la Dirección General de Consumo por considerarla una limitación injustificada del derecho del consumidor a finalizar un contrato. La OCU considera que esta restricción no responde a motivos técnicos, sino comerciales con el objetivo de dificultar la baja y retener al cliente. Esta práctica vulnera el principio de simetría en la contratación digital: si abrir una cuenta es tan sencillo como hacer un selfie, cerrarla debería ser igual de fácil.

Por ello, además de la denuncia ante Consumo, la OCU solicita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa una modificación normativa que obligue a las entidades a permitir el cierre de cuentas por los mismos medios con los que fueron abiertas. Esta medida garantizaría una operativa justa, transparente y respetuosa con los derechos del consumidor.

