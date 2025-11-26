Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'. EP

La OCDE reprende a España por la fragmentación política y la falta de medidas contra la corrupción

La institución exige a Sánchez poner en marcha la regulación de los grupos de presión (lobbies) y mayor vigilancia en la contratación pública

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:41

En un momento marcado por las investigaciones sobre el 'caso Koldo' o sobre el posible fraude con las mascarillas, la OCDE da un tirón de ... orejas a España por la corrupción. En su informe anual sobre el país, la institución reconoce que se han dado pasos adelante en el marco legal contra la corrupción, pero insisten en que aún existen «deficiencias» en la aplicación de esas leyes. «Sigue siendo un problema», advierte.

