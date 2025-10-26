Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja 201.546,99 euros a un único acertante este sábado
José María Camarero, periodista económico y autor de 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro'. Virginia Carrasco
José María Camarero, periodista económico

«Nunca es tarde para empezar a ahorrar: los jubilados también deben mover su dinero»

El periodista económico José María Camarero publica su segundo libro 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro', una guía para rentabilizar el capital desde el primer sueldo

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Atreverse a poner los cuernos al banco, no tener el dinero inmobilizado y, sobre todo, situar el ahorro como una parte prioritaria del presupuesto familiar. ... Tras el éxito de 'Crisisfobia' (HarperCollins, 2023) -manual frente a la escalada de precios- el periodista económico José María Camarero publica ahora 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro' (HarperCollins, 2025), una guía para romper el mito de que solo quien tiene una renta alta puede 'hacer hucha' y rentabilizarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado toca en un municipio famoso por los rodajes históricos
  2. 2 La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje»
  3. 3 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
  4. 4 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío
  5. 5 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
  6. 6 Melissa deja al menos tres muertos en el Caribe y amenaza con convertirse en un trágico huracán en Jamaica, Haití o Cuba
  7. 7

    La dana detuvo el reloj en las casas de Tonica y Mónica
  8. 8 El tiempo que hará durante el Medio Maratón de Valencia, hora a hora: atención a la lluvia y el viento
  9. 9

    El gran atasco de las carreteras del subsuelo: la dana afectó a 890 kilómetros de tuberías de la red de alcantarillado
  10. 10 Vandalizan la sede del PP valenciano con pintadas que simbolizan manos manchadas de sangre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Nunca es tarde para empezar a ahorrar: los jubilados también deben mover su dinero»

«Nunca es tarde para empezar a ahorrar: los jubilados también deben mover su dinero»