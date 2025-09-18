El nuevo responsable económico del PP se estrena centrado en «devolver esperanza a las clases medias»

El nuevo vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, rescatado por Alberto Núñez Feijóo para esta segunda y clave mitad de la legislatura tras haber ... sido secretario de Estado de Presupuestos y Energía en el gabinete de Mariano Rajoy y dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo en EE UU, toma las riendas del programa del PP con el objetivo de rebatir que la bonanza de las cifras macro de las que presume el Gobierno sean tales y que, además, se traduzcan en un bienestar real para la ciudadanía. En una intervención ante los medios tres semanas después de aterrizar de vuelta en España, Nadal trazó el perfil de un Gobierno «incapaz» de gestionar los servicios públicos con garantías y sumido en «la parálisis» de la inercia sin afrontar las reformas estructurales que, a juicio del dirigente popular, España necesita.

Nadal se aferró a un dato extraído del informe presentado por Funcas este junio: el 90% de los españoles consultados para elaborar el mismo tiene la convicción de haber perdido poder adquisitivo, en buena medida porque los salarios no alcanzan para cubrir el coste de la vida. Esta estadística desmonta, subrayó, que esté calando la euforia con que el presidente Sánchez y sus ministros se congratulan de la ebullición del empleo y del empuje del crecimiento -hasta un 2,7% en la previsión para este año del cuadro macroeconómico formalizado el martes en el Consejo de Ministros-. Y frente a un Ejecutivo que «solo ofrece más de lo mismo» y «perder el tiempo» para modernizar la economía, el vicesecretario del PP se afanó en erigir a su partido en referente de «las clases medias» con «un mensaje de esperanza».

«Una alternativa» articulada, entre otros ejes, sobre el impulso a la competitividad y la productividad, «el adelgazamiento» del gasto de la Administración y el reintegro a los contribuyentes, para compensar «su esfuerzo» de «parte de la recaudación fiscal» con el que el Gobierno está haciendo caja, en buena medida por el repunte de la inflación tras la invasión rusa de Ucrania. Nadal abogó por recuperar «una prosperidad» real que permita «creer» que las nuevas generaciones -«nuestros hijos»- «van a vivir mejor» que sus padres.

Una condonación «tramposa»

Junto a la reflexión más general sobre el escenario económico, el nuevo jefe económico de Feijóo cortocircuitó cualquier posibilidad de que el PP vaya a asumir la quita de la deuda autonómica preconizada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, medida en la que el primer partido de la oposición continúa viendo no solo un planteamiento engañoso, a sus ojos, sino una maniobra destinada a meter cizaña entre la dirección nacional y los gobiernos de los populares en las comunidades. Nadal incidió en que la iniciativa es «tramposa» porque, en realidad, lo que pretende condonar el Gobierno a las autonomías lo acabará pagando el Estado en el que están los mismos «españoles». Y crítico, como viene haciendo su partido, que el Ejecutivo busque premiar con esa quita a quienes «no han cumplido los objetivos fiscales» y además «suben impuestos».

«Es una operación política y de marketing», zanjó, enmarcada como el resto de la estrategia gubernamental, recalcó, en la necesidad de Sánchez de contentar a sus socios soberanistas. Una dependencia con la que vinculó la última polémica de estos días por una cesión a Junts, la de obligar a las grandes empresas en atender en catalán a los clientes que lo requieran. Nadal cuestionó que el PSOE hubiera suscrito ese acuerdo -con un «coste innecesario» para las compañías- si no estuviera inmerso en una negociación presupuestaria vital que pende de sus socios.