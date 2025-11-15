El nuevo precio del tabaco desde esta semana, en el estanco y con recargo Consulta las nuevas tarifas y los cambios en cigarros, cigarrillos y picadura tras la última modificación publicada en el BOE

Paquetes de cigarrillos en un estanco, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:39

El precio del tabaco ha cambiado durante este último mes en varias marcas de cigarros, cigarritos y en especial en productos de picadura de pipa, unas tarifas que se aplicarán en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. Desde este sábado 15 de noviembre de 2025 se han publicado las variaciones en los precios de marcas de cigarros y cigarritos y en especial picadura de pipa como Mark 1 Red, Hampton, Kendal, Samuel Gawith, Sebero, Adrian Magnus o Montego, entre otras, según ha publicado el BOE.

Hacienda permite consultar también los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio. Los precios que se muestran son tanto los de expendeduría (en el estanco), como con recargo.

Puedes utilizar el buscador para encontrar el precio de los cigarrillos, cigarros, tabaco de liar o picadura de pipa en la tabla, a fecha 15 de noviembre.

Península y Baleares

Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la península e Illes Balears, serán los siguientes:

A) CIGARRILLOS

Mark 1 Red 100's (20). 4,60

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

Precio por unidad

ADRIAN MAGNUS

Adrian Magnus 1808 Belicoso (3). 11,00

Adrian Magnus Geneva Original Light Robusto (10). 5,95

Adrian Magnus Geneva Original Medium Robusto (10). 6,10

Adrian Magnus Geneva Original Strong Robusto (10). 6,30

Adrian Magnus Geneva XSO Black Robusto (10). 8,10

Adrian Magnus Geneva XSO Blue Robusto (10). 7,90

Adrian Magnus Geneva XSO Green Robusto (10). 7,50

Adrian Magnus Royal Toro (3). 29,50

BARREDA LOTES RESERVADOS ALTAGRACIA

Barreda Lotes Reservados Altagracia Grand Robusto M (25). 3,80

MONTEGO

Montego Oro Reserva Robusto (10). 5,75

Montego Prestigio Robusto (10). 4,95

Montego Sereno Robusto (10). 4,50

C) CIGARROS Y CIGARRITOS

Precio por envase

ADRIAN MAGNUS

Adrian Magnus Geneva Connoisseur Collection Toro (el envase de 7). 70,00

D) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Hampton Pipe Gold (12 g). 1,10

Hampton Pipe Gold (20 g). 1,70

Kendal Gold By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g). 20,80

Kendal Mixed By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g). 20,80

Noth Star By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g). 19,90

Rodeo By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g). 19,90

Samuel Gawith 1792 Flake (50 g). 26,50

Samuel Gawith Balkan Flake (50 g). 26,50

Samuel Gawith Best Brown Flake (50 g). 26,50

Samuel Gawith Bob's CH Flake (50 g). 24,00

Samuel Gawith Bothy Flake (50 g). 26,50

Samuel Gawith Full Virginia Flake (50 g). 26,50

Samuel Gawith Golden Glow (50 g). 26,00

Samuel Gawith Hoggarth Balkan Mixture (50 g). 24,00

Samuel Gawith James Flake (50 g). 27,30

Samuel Gawith K C Flake (50 g). 26,50

Samuel Gawith Navy Flake (50 g). 26,50

Samuel Gawith Perfection Mixture (50 g). 26,00

Samuel Gawith Sam's Flake (50 g). 26,50

Sebero Artic Mix Kiss of a Beauty (200 g). 20,50

Sebero Artic Mix Kiss of a Beauty (50 g). 5,25

Sebero Artic Mix Tropical Heat (200 g). 20,50

Sebero Artic Mix Tropical Heat (50 g). 5,25

Sebero Artic Mix Weightlessness (200 g). 20,50

Sebero Artic Mix Weightlessness (50 g). 5,25

Sebero Black Fun Madness (200 g). 22,00

Sebero Black Fun Madness (50 g). 5,50

Sebero Black Kingly (200 g). 22,00

Sebero Black Kingly (50 g). 5,50

Sebero Black Lunch Break (200 g). 22,00

Sebero Black Lunch Break (50 g). 5,50

Sebero Black Pearl (200 g). 22,00

Sebero Black Pearl (50 g). 5,50

Sebero Black Predictions (200 g). 22,00

Sebero Black Predictions (50 g). 5,50

Sebero Black Red-Yellow Mix (200 g). 22,00

Sebero Black Red-Yellow Mix (50 g). 5,50

Sebero Blue Forest (200 g). 20,50

Sebero Blue Forest (50 g). 5,25

Sebero Bumble (200 g). 20,50

Sebero Bumble (50 g). 5,25

Sebero Children Sun (200 g) .20,50

Sebero Children Sun (50 g). 5,25

Sebero Depth (200 g). 20,50

Sebero Depth (50 g). 5,25

Sebero Double Royal (200 g). 20,50

Sebero Double Royal (50 g). 5,25

Sebero Garden Queen (200 g). 20,50

Sebero Garden Queen (50 g). 5,25

Sebero Heart (200 g). 20,50

Sebero Heart (50 g). 5,25

Sebero Hedgehogs (200 g). 20,50

Sebero Hedgehogs (50 g). 5,25

Sebero Italian Sunset (200 g). 20,50

Sebero Italian Sunset (50 g). 5,25

Sebero Love and Passion (200 g). 20,50

Sebero Love and Passion (50 g). 5,25

Sebero Sunlight (200 g). 20,50

Sebero Sunlight (50 g). 5,25

Sebero Tropical (200 g). 20,50

Sebero Tropical (50 g). 5,25

Sebero Wonder (200 g). 20,50

Sebero Wonder (50 g). 5,25

Consulta en este PDF la resolución completa: publicada en el BOE.

La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

