Nuevo conflicto en las ITV: el 60% de la plantilla denuncia «un chantaje» de la empresa para cobrar el incremento salarial

Nuevo lío en la gestión de las ITV valencianas. Un año después de que el colapso se apoderase de las estaciones de la Comunitat ... debido a los retrasos en el pago de la equiparación salarial que derivaron en una huelga de trabajadores, gran parte de la plantilla de Sitval, empresa pública encargada del servicio, vuelve a salir a la calle para protestar. En este caso, la reclamación llega por parte de tres de los cuatro sindicatos con representación en las estaciones valencianas (CC OO, Csif e Stas Iv ) que denuncian una situación de «chantaje y mala fe negociadora» por parte de la empresa al únicamente haber abonado el incremento salarial del 2,5% pactado en la Ley de Presupuestos a los 373 empleados que se han adherido a un acuerdo pactado por UGT y Sitval.

Un centenar de trabajadores de distintas terminales de ITV se han concentrado este lunes ante las puertas de la conselleria de Industria para reclamar el pago del aumento salarial correspondiente a 2024 con efecto retroactivo del 1 de enero sin necesidad de adherirse al acuerdo, que, según explican los propios sindicatos que han liderado la protesta, «proponía negociar la estructura retributiva del personal a cambio de abonar las cantidades pendientes de regularizar».

Desde la conselleria de Industria indican que hasta el momento se ha abonado la subida salarial a un 41% de los 900 empleados que tiene Sitval en plantilla, aunque reconocen que el dinero para pagar el incremento al resto de los trabajadores «está provisionado y listo para ser pagado». Según ha podido saber este periódico esos 373 trabajadores que han recibido el incremento salarial se aglutinan en solo 6 estaciones. De forma que empleados de las 21 restantes todavía no han podido cobrar las retribuciones correspondientes de acuerdo a la ley de presupuesto.

Fuentes cercanas a Industria advierten de que al haberse producido un conflicto colectivo debe ser resuelto ante el juez, de modo que el pago no se puede efectuar antes de la vista, programada para el 1 de abril. Asimismo, desde el departamento dirigido por Marián Cano reconocen que la voluntad de la empresa pública es abonar las cantidades correspondientes aunque no en las condiciones planteadas por CC OO, Csif y Stas Iv.

La respuesta de la conselleria no convence a los representantes de ninguna de las tres formaciones sindicales que han mostrado su descontento ante la gestión del servicio desde la reversión. «Ellos dicen que no es posible abonar el incremento si no tenemos una estructura salarial. Nosotros pedimos que esa equiparación salarial se negocie desde el año pasado, que se haga un convenio, que se hagan unas RPT (Relaciones de Puestos de Trabajo), pero no se está haciendo nada. Lo que queremos es que se cumpla todo lo que se firmó en noviembre de 2023, que es la equiparación salarial», ha comentado Daniel Roig, representante de Stas Iv, sección perteneciente a Intersindical.

Los empleados afectados consideran que se trata de una situación inaudita que puede provocar un empeoramiento del servicio. De hecho, desde CSIF denuncian la actitud de la empresa desde el inicio de las negociaciones e incluso abren las puertas a una posible huelga: «Nos están tomando el pelo. Llevamos así desde el principio. Todo esto sigue siendo un reino de Taifas. Seguimos teniendo varios convenios, sigue habiendo cargos a dedo, siguen produciéndose nombramientos arbitrarios...Claro que se abren las puertas a una posible huelga».

Con vistas al futuro, Pep Cloquell, responsable de acción sindical de la empresa pública, considera que el objetivo de los sindicatos «debe ser unificar las condiciones y las retribuciones», por lo que alcanzar un convenio único por parte de todos los grupos sindicales es clave. En ese sentido, los responsables de la protesta han incidido en la necesidad de abordar el problema de forma colectiva y no mediante acuerdos singulares, como el que consideran que han alcanzado UGT y la compañía en esta ocasión.