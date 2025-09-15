El nuevo caqui Oreto de L'Alcùdia deslumbra en Europa La demanda supera a la oferta de esta variedad obtenida en el IVIA y patentada por la cooperativa CANSO de L'Alcúdia

La cooperativa Nuestra Señora del Oreto (CANSO) de L'Alcúdia está de doble celebración: este año cumple 115 años y acaba de lanzar al mercado una nueva variedad de caqui precoz, que ha bautizado precisamente como Oreto y está cosechando un gran éxito comercial. El presidente de la entidad, Cirilo Arnandis, ha remarcado que «la demanda supera con creces a la oferta que tenemos, lo que nos llena de satisfacción de cara al futuro».

El caqui Oreto es exclusivamente de CANSO, que lleva invertidos 1,5 millones de euros en un convenio de investigación con el IVIA que empezó a desplegarse hace veinte años. La variedad, por tanto, está registrada (patentada) por esta cooperativa, que de momento no se plantea la posibilidad de vender derechos de cultivo a terceros, ni siquiera tienen claro todavía hasta donde podrán llegar con producción propia, porque tampoco quieren caer en el posible error de excesos que acabaran solapándose con el inicio de la campaña principal, la del caqui clásico Rojo Brillante.

El convenio con el IVIA, que acaban de renovar, buscaba precisamente alargar la campaña del caqui, tanto adelantándose, como han conseguido con el Oreto, como prolongándolo. Oreto es un caqui para el mes de septiembre y su comercialización se orienta a llenar un hueco anterior al Rojo Brillante, para enlazar con éste. Ahora falta conseguir otras variedades para después (febrero, marzo...) e incluso antes de septiembre. Cuentan con híbridos seleccionados en el IVIA que están en fase final de experimentación o iniciando trámites de registro. El convenio de investigación era a largo plazo, naturalmente, y ahora comienzan a recogerse los resultados.

El nuevo caqui Oreto está gozando de una aceptación inusitada tanto en España como en el resto de Europa. Dado que este año sólo se cuenta aún con unos 300.000 kilos se han seleccionado destinos para ir probando, pero de todas partes retornan elogios. La sensación general es que Oreto ha deslumbrado a quienes lo han degustado. No en balde empezó logrando el premio 'Sabor del año', otorgado por una entidad especializada en comercialización hortofrutícola de calidad, con la particularidad de que este galardón se concede a través de catas de consumidores. En consonancia con la gran aceptación que está logrando al llegar a tiendas y supermercados.

Primera productora

La cooperativa CANSO es la primera entidad productora de caquis. Su estimación para este año es de unas 39.000 toneladas, de un volumen global de todo el sector que rondará las 285.000 toneladas.

Cuenta con 1.600 socios productores y hasta 2.000 trabajadores en momentos álgidos de campaña, y tiene bastante diversificadas las producciones para copar la mayor parte del año. Produce y exporta unas 25.000 toneladas anuales de cítricos y otras 13.000 entre frutas de hueso, sandías y hortalizas diversas.

Más de seis mil hanegadas (500 hectáreas), que suponen la cuarta parte de la propiedad de sus socios, están en régimen de cultivo en común, lo que se traduce en que la cooperativa realiza en ellas casi todas las tareas de cultivo (salvo, ocasionalmente, el control de malas hierbas, de lo que suele encargarse el dueño), e incluso a otros socios que cultivan casi por entero les realiza tareas putuales, a la demanda, preferentemente las relacionadas con tratamientos contra plagas.

Por otro lado cuenta con una experiencia muy fructífera de explotación en común, con 25 agricultores sobre una finca arrendada de 25 hectáreas, donde todos los trabajos, costes e ingresos se distribuyen siempre entre los 25. Cultivan sobre todo sandía y bróculi y su funcionamiento está sirviendo de ejemplo para otras iniciativas ahora en proyecto, como replicar lo mismo en frutales y cítricos, aunque la normativa de ayudas de la Conselleria de Agricultura plantea obstáculos al condicionar a un año las inversiones auxiliables, un plazo que es inviable para cultivos leñosos. Falta cambiar las reglas y están en ello.