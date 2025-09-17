Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia el regreso a la Comunitat de chubascos con tormentas que pueden ser fuertes y señala dónde caerán
Obras de ampliación de Marina de Empresas. Jesús Signes

La nueva casa de Marina de Empresas empieza a tomar forma en la antigua base del Alinghi

Los trabajos en la estructura concluirán el próximo mes y la previsión es que el nuevo espacio esté disponible a partir del tercer trimestre de 2026

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:53

La Marina de Valencia continúa su particular reconversión. Nueve meses después del derribo de la antigua base del equipo Alinghi, la estructura del nuevo edificio ... de Marina de Empresas empieza a tomar forma. Tras un verano de intenso trabajo, las obras en altura para alzar la que será la extensión de Lanzadera encaran la recta final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  4. 4

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  5. 5

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia
  6. 6 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  7. 7

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  8. 8 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  9. 9 Muere Robert Redford a los 89 años
  10. 10 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La nueva casa de Marina de Empresas empieza a tomar forma en la antigua base del Alinghi

La nueva casa de Marina de Empresas empieza a tomar forma en la antigua base del Alinghi