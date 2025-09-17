La nueva casa de Marina de Empresas empieza a tomar forma en la antigua base del Alinghi

La Marina de Valencia continúa su particular reconversión. Nueve meses después del derribo de la antigua base del equipo Alinghi, la estructura del nuevo edificio ... de Marina de Empresas empieza a tomar forma. Tras un verano de intenso trabajo, las obras en altura para alzar la que será la extensión de Lanzadera encaran la recta final.

De hecho, está previsto que las operaciones de montaje de lo que será el esqueleto del edificio que dará cabida a un millar de trabajadores concluyan a lo largo de octubre. A partir de ese momento, arrancará un proceso que se extenderá hasta enero en el que las obras pasarán al interior de la infraestructura para empezar a dar forma a lo que serán las oficinas. En cuanto dé comienzo 2026, los trabajos volverán a la parte externa, ya que será el momento de iniciar el proceso de cerramiento de exteriores.

Será durante la primera mitad del próximo año cuando se ultimen los detalles del nuevo edificio, que ha supuesto una inversión de 15 millones, y que entrará en funcionamiento a partir del tercer trimestre del curso. En un principio, los plazos previstos siuaban la fecha de inicio de la actividad en las nuevas oficinas entre 2026 y 2027. Sin embargo, el ritmo al que se está levantando el edificio permite pensar en que el arranque llegará antes de que concluya 2026.

El que será el tercer edificio de Marina de Empresas -los otros dos se encuentran a escasos metros, en la calle Muelle de la Aduana de la Marina- está diseñado por ERRE y contará con una superficie total de 7.600 metros cuadrados. El proyecto no sólo pretende ser una nave de oficinas, sino un emblema más de la innovación en el corazón de la Marina. Como explica la propia empresa encargada del proyecto, la propuesta «plantea una pieza volada que se extiende sobre la fachada, proporcionando una vista panorámica de la dársena interior y actuando como una segunda piel para el edificio».

En el interior, los espacios están diseñados para ser «amplios y luminosos, integrando luz natural a través de un patio central». Asimismo, cada planta estará en contacto directo con terrazas y áreas verdes, promoviendo la biofilia y creando un entorno de trabajo que equilibra espacios interiores y exteriores, tal y como indica la empresa de arquitectura en su página web.

Tras la ampliación, el proyecto enfocado en el impulso del emprendimiento y la innovación impulsado por Juan Roig contará con una superficie total de más de 27.000 metros cuadrados, tras una inversión superior a los 100 millones de euros desde su creación en 2015.

La parcela en la que se levantaba la base del Alinghi cuenta con una superficie construible de 7.600 metros cuadrados y fue adjudicada Lanzadera Emprendedores SLU en mayo de 2024. El derecho de superficie sobre la parcela fue aprobado para los próximos 40 años, con posibilidad de prórroga de 25 años adicionales, y un canon anual de 220.000 euros. El acuerdo se efectuó mediante un procedimiento de adjudicación directa a la mercantil de Roig al estar previsto realizar en la misma «una función de interés general«, según explicó la Autoridad Portuaria en un comunicado. De hecho, la propuesta de Marina de Empresas fue lo que motivó al Ayuntamiento de Valencia a retornar a la APV el inmueble de forma temporal para tramitar dicha solicitud.