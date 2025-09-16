Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos mecánicos trabajan en un taller de automoción. EFE/Biel Aliño

Talleres valencianos denuncian estafas de hasta 900 euros por cursos de formación

Adaptaciones medioambientales, protocolos de acoso o clientes ficticios son los timos más habituales

Pau Alemany

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:24

Las estafas telefónicas sobrevuelan los talleres automovilísticos en la Comunitat Valenciana. Una llamada de una empresa constructora ficticia que promete clientes a mansalva a ... cambio de un pago por adelantado de 300 euros y que luego se tiene que replicar mensualmente; otra, de una alerta para completar cursos de formación en protocolo de acoso o en cuestiones medioambientales; o una tercera ofreciendo ayuda para actualizar la protección de datos. Son solo tres ejemplos de los timos que constantemente reciben los propietarios de talleres de coches y en los que, de vez en cuando, caen.

