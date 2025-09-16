Talleres valencianos denuncian estafas de hasta 900 euros por cursos de formación

Las estafas telefónicas sobrevuelan los talleres automovilísticos en la Comunitat Valenciana. Una llamada de una empresa constructora ficticia que promete clientes a mansalva a ... cambio de un pago por adelantado de 300 euros y que luego se tiene que replicar mensualmente; otra, de una alerta para completar cursos de formación en protocolo de acoso o en cuestiones medioambientales; o una tercera ofreciendo ayuda para actualizar la protección de datos. Son solo tres ejemplos de los timos que constantemente reciben los propietarios de talleres de coches y en los que, de vez en cuando, caen.

Aunque la temática de la estafa es variopinta y cambia periódicamente, el objetivo es siempre el mismo: aprovecharse de la vulnerabilidad de los profesionales que trabajan en el sector para sustraerles dinero, según explican desde la Federación Empresarial Valenciana de Automoción (Fevauto), que alerta de que, una vez terminado el verano, los estafadores han vuelto a la carga. «Llaman desde números distintos, se inventan el nombre de las empresas y, a base de insistir y de ser pesados, hay talleres que acaban cayendo en la trampa», relatan desde la federación.

Las cuantías más habituales que piden las empresas ficticias rondan los 300 euros, ya que es el precio real de algunos de los cursos que ofrecen falsamente. Sin embargo, hay ocasiones en las que llegan a pedir «hasta 900 euros», según detallan desde Fevauto. Habitualmente, los talleres aprovechan la cuota de bonificación —un dinero que reciben anualmente para formar a los trabajadores— para pagar a las empresas estafadoras, pero posteriormente, cuando intentan aportar la documentación que certifique el curso, descubren que no existe ninguna empresa y no pueden reclamar la bonificación.

Los meses previos al verano y a finales de año son los dos periodos con mayor frecuencia de llamadas fraudulentas, según comentan desde Fevauto. «Mayo y junio fueron brutales, pero luego en verano estuvieron más tranquilitos», expresan.

La combinación de amenazar con multas y de prometer urgencia﻿ para resolver problemas es la mezcla habitual que usan los estafadores para hacerse con el botín. Así se refleja en uno de los timos orquestados, en el que se alerta a los talleres de que están incumpliendo la normativa de protección de datos y de que tienen un plazo de una semana para resolverlo. Con ese miedo y esas prisas, la empresa ficticia se aprovecha y promete solucionarlo todo a cambio de un pago de unos 300 euros.

Otra de las estafas recurrentes consiste en que una falsa empresa constructora llama a un taller para explicarle que están comenzando una obra en la zona y que, si le pagan 300 euros al mes, repararán sus coches y sus furgonetas en su negocio. Si el propietario accede y termina pagando, se encuentra más adelante que la empresa no existe y que, en consecuencia, no recibe vehículos adicionales en el taller.

Ante esta situación, desde Fevauto han incidido en no hacer caso a las llamadas en las que se exige dinero de manera urgente e inmediata y en que, en caso de duda, los talleres contacten con ellos para verificar la petición reclamada.