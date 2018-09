Ford Almussafes plantea cerrar varios días por la caída de ventas Piezas de vehículos Ford preparadas para el ensamblaje en la factoría de Almussafes. / LP La dirección traslada a los sindicatos la opción de parar el 10 u 11 de octubre R. E. Martes, 11 septiembre 2018, 10:19

La caída de ventas de los modelos que Ford produce en la factoría de Almussafes puede suponer un cierre durante una o dos jornadas para no generar más nuevos excedentes. La intención de la dirección es aprovechar los días entre las festividades del 9 y el 12 de octubre, aunque podría quedarse en uno.

La decisión se tomará la última semana de septiembre y no todavía estar por ver si se cumplirá. La voluntad de la compañía es tener el as del cierre en la manga para echar mano de él si, como todo parece apuntar, lo necesita. Igualmente, un cambio posterior en as necesidades puede hacer que las jornadas se recuperen más adelante, como se ha hecho en otras ocasiones.

La totalidad de los modelos que produce ha registrado descensos en el primer semestre del año, frente a las cifras de 2017. El mayor desplome lo sufrió el S-Max, que redujo su fabricación un 44,19% hasta las 9.600 unidades, según fuentes sindicales. La causa está en los problemas de rentabilidad, debido al cambio de tendencia en el mercado, que prefiere los SUV frente a los monovolúmenes. Además, dos plantas compiten con ese modelo, ya que los fabrica tanto la planta valenciana como la alemana de Saarlouis.

También ha perdió un porcentaje relevante el Galaxy, del que salieron en los primeros seis meses del ejercicio 7.300, un 27,72% menos que en la primera mitad del pasado año. Sin embargo, es el tercero que más se ha visto afectado por la menor demanda el que genera más inquietud.

El problema del Kuga

Se trata del Kuga, que supone la mitad de la generación de unidades de Almussafes y que ha visto recortada su fabricación en un 20%, hasta los 80.000. No ayuda que la Conect se mantenga con 56.800 vehículos tras caer un 6,12%, por que está en el aire la sustitución del Mondeo, el tercero en producción con 29.100 vehículos y una bajada del 14,41%.

En la factoría se da por sentado que si Ford deja de fabricar el Fusion en el mercado americano, el siguiente paso es que Almussafes diga adiós al Mondeo en torno a 2022 y, con él, también a los S-MAX y Galaxy. La pregunta es qué pasará después, punto en el que el Kuga emerge como el talismán de Almussafes para garantizar la carga de trabajo y el empleo. Al mismo tiempo, aunque la guerra comercial entre Europa y EE UU se empieza a esquivar, el 'Brexit' se anuncia duro.