¿Qué modelos de coches pagarán más impuestos a partir de septiembre? El sistema que mide las emisiones de los automóviles nuevos hará que suba el consumo oficial

El nuevo sistema para medir los consumos y emisiones de los coches entra en vigor a partir del uno de septiembre. A partir de este día, las emisiones de los vehículos nuevos se calcularán con el WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure), lo que hará que suba el consumo oficial. Este ciclo de cálculo es el responsable de que algunos modelos paguen más a partir de su aplicación, por lo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insta al Gobierno a que se modifique el sistema de pago.

Hasta ahora - concretamente, los últimos veinte años - era el sistema NEDC (New European Driving Cycle) el que se utilizaba para medir el consumo homologado de los coches europeos. Para ello, se simulaba la circulación del vehículo en ciudad y carretera durante unos 11 kilómetrosm y se obtenía una cifra de consumo que se publica con el resto de datos del coche.

En este ciclo antiguo, todos los automóviles pasan la misma prueba para medir el consumo, pero la cifra obtenida se aleja de las cifras reales de consumo de los coches. Además, la normativa permitía a los fabricantes de los automóviles el uso de algunos trucos para bajar el consumo.

Por estas razones, se ha implantado el WTL para coches totalmente nuevos que se homologan por primera vez. Un ciclo más exigente y aproximado a la realidad del uso del coche, aunque las cifras obtenidas continúan más bajas que las de un uso real del coche.

En condiciones reales de circulación, las diferencias con las emisiones según el WLTP son aún mayores. Sin embargo, no hay ninguna norma que sancione este incumplimiento, hasta 2019, en el que las emisiones en condiciones reales no podrán superar el doble del valor medio en el laboratorio. En 2021 deberán ser aun menores ya que no podrán superar en más del 50%.

Modelos que pagarán más impuestos a partir de septiembre

El consumo real del coche será el mismo que hasta ahora. Lo que cambia es el consumo oficial, que subirá en casi todos los modelos al implantarse el WLTP. Al subir el consumo oficial, también suben las emisiones de CO2 en la misma proporción.

El pago del impuesto de matriculación en España se basa en las emisiones de CO2 y se paga por tramos. Si no se cambia el sistema de pago del impuesto, algunos modelos de coche pagarán más impuestos cuando se aplique el nuevo sistema de cálculo. Por ejemplo, un coche que ahora emita 118 g/km de CO2, que ahora está exento, pasará a emitir más CO2 con el nuevo ciclo, y muy probablemente entrará en el tramo del 4,75%, lo que encarecerá su precio. De esta forma, estas son las nuevas proporciones tras aplicar el WLTP:

-Coches de menos de 120 g/km de CO2: exentos

-Coches de entre 120 y 160 g/km de CO2 : 4,75 %

-Coches de entre 160 y 200 g/km de CO2 : 9,75 %

-Coches de más de 200 g/km de CO2 : 14,75 %

Desde OCU, instan al gobierno a una modificación de la forma de cálculo de este impuesto para que tengan en cuenta todos los contaminantes y no solo el CO2 - que beneficia a los vehículos de gasóleo porque son los que menos consumen.