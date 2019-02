120 millones en criptomonedas, congelados al morir el único que tenía una clave Figuración de Bitcoins, una de las criptomonedas. Gerald Cotten murió de forma repentina en diciembre y su viuda no logra localizar una clave de acceso única REUTERS Miércoles, 6 febrero 2019, 21:26

Aproximadamente 180 millones de dólares canadienses (120 millones de euros o 137,21 millones de dólares) en criptomonedas se encuentran congelados en las cuentas de usuario de la plataforma digital canadiense Quadriga después de que el fundador, la única persona con una contraseña de acceso, falleció de forma repentina el pasado mes de diciembre.

Gerald Cotten murió a los 30 años por complicaciones de la enfermedad de Crohn mientras trabajaba como voluntario en un orfanato en la India, según la página de Facebook de Quadriga CX, que anunció su muerte el 14 de enero.

La plataforma, que permite el comercio de Bitcoin, Litecoin y Ethereum, solicitó la protección de acreedores en el Tribunal Supremo de Nueva Escocia la semana pasada.

Quadriga tiene 363.000 usuarios registrados y debe un total de 250 millones de dólares canadienses (116,5 millones de euros) a 115.000 usuarios afectados, según una declaración jurada presentada por la viuda de Cotten, Jennifer Robertson, en nombre de la compañía.

Robertson dijo en la declaración jurada que el ordenador principal de Cotten contenía una 'cold wallet' (billetera fría) de criptomonedas, que solo es accesible físicamente y no en línea. Y su muerte dejó «sin acceso a 180 millones de dólares canadienses de monedas en almacenamiento en frío».

Robertson dijo que no estaba involucrada en el negocio de Cotten, mientras que él estaba vivo y que no sabía la contraseña ni la clave de recuperación. «A pesar de las búsquedas repetidas y diligentes, no he podido encontrarlas escritas en ninguna parte», dijo.

Robertson dijo que ella ha consultado a un experto que ha tenido «un éxito limitado en la recuperación de algunas monedas y cierta información» de otro ordenador y teléfonos móviles de Cotten, pero la clave permanece intacta en su ordenador principal.

Los problemas de Quadriga resaltan los desafíos únicos a los que se enfrentan las criptomonedas, dijo Dean Skurka, vicepresidente de la plataforma rival Bitbuy.ca, en una entrevista con el Canadian Broadcasting Corp.

«Esto realmente pone de relieve la necesidad de que el gobierno tome medidas y regule los intercambios de criptomonedas», dijo Skurka.

Robertson dijo en su declaración jurada que recibió amenazas por internet y «comentarios difamatorios», incluidas preguntas sobre la naturaleza de la muerte de Cotten y si está realmente muerto.