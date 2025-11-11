Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat

Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida

El legendario inversor reafirma la confianza en su sucesor, Greg Abel: «Gobernar desde la tumba nunca ha dado buenos resultados»

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

Warren Buffett comienza a preparar a sus fieles accionistas para su retirada al frente de Berkshire Hathaway, prevista para final de año. El legendario inversor ... ha publicado una carta -cargada de recuerdos personales- en la que reafirma su apoyo a su sucesor, Greg Abel, y valora la visión filantrópica de su estrategia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  7. 7 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  8. 8

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  9. 9 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  10. 10 Sanidad amplía en la Comunitat Valenciana a toda la población la vacunación de la gripe en pleno repunte de casos y hospitalizaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida

Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida