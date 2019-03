La FED penaliza a la banca, que se lleva los 9.400 puntos del Ibex-35 Efe El selectivo español cedió un 0,53% en la sesión de este jueves CRISTINA VALLEJO Jueves, 21 marzo 2019, 19:48

La decisión de la Reserva Federal norteamericana de no subir ayer los tipos de interés, la previsión de que no incrementará el precio del dinero durante todo este año y que anticipara que a partir del mes de septiembre dejará de reducir su balance inyectó ayer volatilidad a los índices de renta variable americanos, que cerraron con pérdidas. Ello, quizás porque subyace la preocupación sobre la situación de la economía estadounidense. Wolfgang Bauer, de M&G, explica respecto a esto: «Powell reconoció que el crecimiento estadounidense se está ralentizando e hizo referencia a unos datos heterogéneos en 2019. No obstante, destacó la fortaleza del mercado laboral del país y no fue tan pesimista como lo fue Mario Draghi en su rueda de prensa de marzo, sino que mostró un tono mucho más equilibrado en sus comentarios».

Tras la volatilidad y los descensos de ayer, en la jornada de hoy se imponían los números verdes en Wall Street. Al cierre de la sesión europea, el Dow Jones se anotaba un 0,7%, el S&P 500 se apuntaba un 0,85%, y el Nasdaq, alrededor de un punto porcentual. Ello cuadra con comentarios de Mondher Bettaieb, de Vontobel AM, que explica que las decisiones de la Fed sostendrán el ciclo económico y crediticio y que también son positivas para el S&P 500.

Con las conclusiones de la Fed ayer y del BCE hace dos semanas, parece que el riesgo derivado de los bancos centrales ha desaparecido para todo este año o, al menos, se ha reducido drásticamente.

Si en Wall Street el movimiento alcista estaba muy claro, en las Bolsas del Viejo Continente, sin embargo, nos encontrábamos con un panorama mixto. El selectivo español terminó el día con un recorte del 0,53%, para perder la cota de los 9.400 puntos y dar un último cambio en los 9.355,6 puntos.

El selectivo español sufrió en sus propias carnes las consecuencias de las palabras y decisiones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell: la que parece definitiva suspensión de las subidas de los tipos de interés provocó pérdidas en el sector financiero que no pudieron compensar otros valores. Si el peor valor del día fue Mediaset (-3,23%), a continuación se colocaron Sabadell (-3,14%), Bankia (-2,54%) y Santander (-2,52%). El resto de la banca también cerró con pérdidas: CaixaBank se dejó un 1,68%, Bankinter bajó un 1,36%, mientras que BBVA perdió un 0,87%.

En verde, Acciona fue el valor más rentable, con una subida del 1,62%. Cellnex y Enagás también ganaron más de un punto porcentual, mientras que Viscofán sumó justó un 1%.

Entre los grandes valores, ayudaron al Ibex a sostenerse Inditex, que sumó un 0,73%, mientras que Telefónica e Iberdrola avanzaron un 0,18% y un 0,15%, respectivamente.

Comportamiento mixto en Europa

Junto a las pérdidas del Ibex-35, ligeros descensos también para el Dax alemán, que cedió cerca de medio punto porcentual. Mientras, el Cac 40 francés cerró con un descenso del 0,07%.

Algo más de brío se respiró en el Ftse Mib de Milán, que terminó con un avance del 0,20%.

El mejor fue el Ftse 100 británico, que avanzó un 0,88%, cuando aún no se sabe si el Reino Unido se encamina a un Brexit sin acuerdo (los expertos dicen que su probabilidad ha aumentado) o si habrá una extensión más o menos larga hasta su salida efectiva. Hoy los líderes europeos celebran una cumbre que puede ser decisiva para el desenlace de esta cuestión. La subida de la bolsa de Londres se apoyaba en la fuerte depreciación de la libra esterlina, que se dejaba un 1,4% frente al billete verde y alrededor de un 0,75% frente al euro.

Divisas, bonos y materias primas

El euro, que ayer ganó posiciones frente al billete verde hasta niveles de 1,144 unidades tras la reunión de la Reserva Federal norteamericana, se venía otra vez abajo hasta cotas de 1,135 unidades.

En el mercado de bonos, reducción de las rentabilidades: el interés del título estadounidense a diez años, que antes de la reunión de la Fed se movía en el entorno del 2,60%, en la jornada de hoy ronda el 2,51%, su nivel más bajo desde los primeros días del año pasado.

El interés del título alemán a diez años retrocede desde el 0,08% hasta el 0,03%. Caídas también para el rendimiento del bono español a diez años, que pasa del 1,15% hasta el 1,09%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cedía un 0,7% al cierre de la sesión, hasta los 68 dólares. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, se anotaba un 0,20% y rondaba los 60 dólares.

El precio del oro retrocedía medio punto porcentual después de cuatro días seguidos al alza: al cierre de las plazas europeas bajaba un 0,54%, hasta los 1.305 dólares la onza.