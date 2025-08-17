Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lingotes de oro fabricados por la planta de Oegussa en Viena Reuters

El oro y la plata seducen a los inversores y ya son más rentables que las bolsas

El metal amarillo se mantiene en máximos y con potencial alcista incluso después de que Trump descartase gravar la compra de lingotes

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04

Los metales preciosos se han convertido en uno de los activos más rentables de este 2025 marcado por la incertidumbre sobre el crecimiento y la ... guerra arancelaria de Donald Trump. Sin embargo, tanto el oro como la plata parecen haber ido un paso más allá de su tradicional condición de 'activo refugio', consolidándose como una verdadera alternativa a las bolsas globales, que también resisten en máximos en una correlación de subidas -entre el oro y la renta variable- que suele ser poco habitual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

