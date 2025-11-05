Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia
Los CEO de Deutsche Telekom y Nvidia presentan un plan para un centro de datos conjunto en Alemania. Reuters

El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados

Las Bolsas afrontan con cautela las elevadas valoraciones del sector, que se enfrenta a la urgencia de grandes inversiones que podrían afectar a su rentabilidad

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

El fantasma de la burbuja tecnológica sobrevuela los mercados financieros globales. El debate sobre su posible estallido lleva meses sobre la mesa de operaciones no ... solo de Wall Street, sino de todos los parqués mundiales, con los analistas muy divididos en torno a las valoraciones alcanzadas por los gigantes del sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  7. 7 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  8. 8

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  9. 9

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  10. 10

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados

El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados