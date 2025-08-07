Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
Palacio de la Bolsa de Madrid EFE

El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas

El Ibex-35 sube un 0,4% en la apertura y pone a prueba sus máximos de 2008

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:10

El nuevo orden comercial ha empezado. El 7 de agosto era la fecha marcada por el presidente estadounidense Donald Trump para la entrada en vigor ... de la nueva ronda de aranceles al resto de los países pero los mercados financieros han encajado sin sorpresas las últimas amenazas aracencelarias del líder republicano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3

    Indignación en las autoescuelas valencianas: «Es imposible sacarse el carnet»
  4. 4

    La caída del último coloso de la antigua Fe
  5. 5 Dos menores atendidas por un incendio en una vivienda en Portsaplaya
  6. 6

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  7. 7 El municipio de la Comunitat más barato para comprar casa está a apenas hora y media en coche de Valencia
  8. 8 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  9. 9 La Orquesta Panorama cancela su actuación en Castellón y anuncia nueva parada en una localidad valenciana este agosto
  10. 10 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas

El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas