Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palacio de la Bolsa en Madrid. EFE

El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex

Pese a cotizar en zona de máximos, los analistas ven potencial y atractivo en los bancos y valores con alta rentabilidad por dividendo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

La Bolsa española vive un momento de euforia. Tras más de una década rezagada en la recuperación desde los mínimos de la crisis financiera frente ... al mercado europeo, el Ibex-35 ha tornado de patito feo a cisne y vuela ligero tras romper el pasado lunes registros en los 16.000 puntos. De hecho, el índice patrio cerró octubre con una subida del 3,6% y se revaloriza en el año cerca de un 40%, eclipsando las subidas de doble dígito que también se anotan el Footsie milanés (26%), el Dax alemán (20%), o el CAC francés (10%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  8. 8

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  9. 9

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  10. 10

    La falta de albañiles desborda a las constructoras valencianas en plena crisis de la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex

El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex