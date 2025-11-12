Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
Pantallas de cotización en el interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex prolonga su arreón alcista y supera el billón de euros de capitalización

El selectivo bate los 16.600 puntos tras subir un 4,5% en solo tres sesiones

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:20

Comenta

La fiesta alcista continúa, al menos de momento, en la bolsa española, que con una nueva subida del 1,4% logra este miércoles un nuevo ... récord por encima de los 16.600 puntos. En solo tres sesiones, el Ibex-35 ha subido un notable 4,5%, retrasando la recogida de beneficios que podría llegar en las próximas sesiones ante los niveles alcanzados que, de momento, han provocado que las cotizadas en el selectivo rompan la barrera del billón de euros de capitalización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  4. 4 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
  5. 5 Comprobar resultados del Sorteo 11 del 11 de la ONCE: doce premios millonarios
  6. 6 Valencia crece sobre la huerta
  7. 7

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9 La localidad valenciana donde Messi y su Argentina se concentran en este parón de selecciones: un resort de lujo
  10. 10 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ibex prolonga su arreón alcista y supera el billón de euros de capitalización

El Ibex prolonga su arreón alcista y supera el billón de euros de capitalización