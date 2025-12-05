El Ibex acecha nuevos máximos tras escalar un 6% en diez jornadas de subidas consecutivas

Suma y sigue. El Ibex-35 no encuentra techo y encadena una de las mejores rachas de su historia tras diez jornadas consecutivas de subidas ... en la que se ha revalorizado un 6%. El empujón de Inditex y, sobre todo, la nueva expectativa de una bajada de los tipos de interés en EE UU está detrás de esta escalada que lleva al selectivo a acumular una revalorización anual que ya supera un espectacular 44%.

Los bancos y la remontada Telefónica son los que permiten el último esfuerzo de esta última jornada de la semana, con el sector financiero y la operadora espoleados por los positivos informes de los analistas tras la última ronda de resultados, que apuntan a que la recogida de beneficios tras un año de fuertes revalorizaciones -sobre todo en el sector financiero- todavía puede esperar. En estos últimos días también ha influido de forma notable la fuerte subida de Inditex -con un enorme peso en el mercado-, que avanza un 12,5% desde su presentación de resultados.

En todo caso, todas las miradas de los inversores se dirigen hacia la reunión que el próximo miércoles celebrará la Reserva Federal (Fed). La cuenta atrás ha comenzado y este viernes se conocerá un indicador clave que sin duda marcará esas previsiones del mercado, que ahora apuesta, con más de un 90% de probabilidades, por una bajada de tipos en ese encuentro. Hace solo unas semanas, ese porcentaje apenas superaba el 45%.

Ese indicador es el del deflactor del consumo privado, una ratio de la inflación que es la preferida de la Fed para valorar su política monetaria. De momento, todo apunta a que habrá recortes de tipos. «los datos que hemos ido conociendo respecto al mercado laboral, más débiles de lo anticipado, junto con unas ventas minoristas y una confianza del consumidor que también pierden tracción, han llevado a que asistamos a declaraciones de algunos miembros de la Fed mostrándose favorables a una nueva bajada antes de fin de año», apunta Cristina Gavín, jefa de Renta Fija de Ibercaja Gestión. «De esta manera, a día de hoy, el mercado da por hecho que finalizaremos 2025 con el tipo de intervención en el rango 3.50%-3.75% tras una bajada de 25 puntos básicos este próximo miércoles», añade la experta.

En el mismo sentido se manifiesta Luis Merino, responsable de Renta Fija, Mixtos y Fondos de Fondos de SantaLucia Asset Management. «Los últimos datos publicados del mercado laboral han mostrado cierta debilidad lo que, unido a las presiones políticas de Donald Trump para recortes de tipos de interés que puedan apoyar a la economía, invita a pensar que la Reserva Federal volverá a reducir de nuevo sus tipos directores a pesar de que la inflación no está totalmente bajo control».

De hecho, el experto no cree que el ciclo de bajadas descontadas por el mercado hasta el 3% se vaya a cristalizar en los próximos meses por la resistencia de los precios, que se encuentran más cerca del 3% que del objetivo del 2%.