Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palacio de la Bolsa de Madrid

Palacio de la Bolsa de Madrid EFE

Las Bolsas respiran con Nvidia y retoman las subidas a la espera del dato de empleo americano

El Ibex-35 se anota una subida del 0,86% en la apertura y recupera el nivel de los 16.000 puntos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:07

Comenta

Las cuentas empresariales de Nvidia han plantado cara a los escépticos y han dejan claro que el gigante de los microprocesadores sigue haciendo caja con ... la inteligencia artificial (IA). En una prueba decisiva no solo para el conjunto del sector, sino para todo el mercado, los inversores han respirado ante las dudas que se habían impuesto las sesiones anteriores después de que el mercado empezase a temer que las valoraciones ligadas a las tecnológicas de IA eran desorbitadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  6. 6 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  7. 7 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  8. 8 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  9. 9 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  10. 10

    La televisión se apaga para el Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las Bolsas respiran con Nvidia y retoman las subidas a la espera del dato de empleo americano