Urgente La Policía intercepta en Valencia y Vallada otro alijo de 1.700 kilos de cocaína del cártel de los Balcanes
Panel informativo de la Bolsa de Madrid este viernes EP

La alerta por la banca regional de EE UU golpea a las Bolsas

Banco Santander e Indra retroceden un 4% en una sesión en la que el Ibex-35 resiste mejor que otros índices europeos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:10

Un terremoto con epicentro en la banca regional de EE UU amenaza extender la crisis bursátil al resto de Bolsas. Un día después de que ... dos entidades, Zions Bancorp y Alliance Bancorp, revelasen problemas de impago de algunos préstamos, vinculados a fraudes, que tenían dos de sus prestatarios, el temor de los inversores sobre grandes entidades como Citigroup, Wells Fargo y JP Morgan, están arrastrando este viernes a la banca europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

