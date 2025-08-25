Mercadona estrena nueva sección esta semana en seis supermercados de España La cadena de alimentación liderada por Juan Roig continúa con su particular mejora de los establecimientos

Mercadona continúa trabajando en la mejora de su red de supermercados de la geografía nacional e internacional. Tras firmar un 2024 histórico con una cifra récord de facturación y beneficios, la cadena valenciana liderada por Juan Roig busca mantener esa excelencia y todo esto pasa por mejorar la experiencia de los 'jefes', denominación de la compañía a sus clientes.

De ahí que a lo largo de este 2025 la compañía valenciana haya implementado una serie de novedades en sus establecimientos. Precisamente a principios de año, Mercadona confirmó un sistema alternativo de pescaderías, implementó un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de algunos de sus productos e introdujo un nuevo parking en la entrada de sus supermercados. Además, instaló un pequeño espacio con máquina de café para llevar del que recientemente ha informado de las novedades en su página web.

A estos cambios hay que sumarle uno habitual de cada semana como es la inauguración, en aquellos supermercados que todavía no disponen del mismo, de la sección de 'Listo para comer'. Una reforma que anuncia Mercadona cada mes. Cabe recordar que actualmente la cadena de alimentación cuenta con más de 1.110 tienda entre España y Portugal.

En el mes de agosto, pese a que muchos disfrutan de las vacaciones pertinentes, no ha sido diferente para la compañía digirida por Roig. Y es que ha comenzado a ofrecer este tipo de servicio en diferentes municipios de la geografía nacional.

Este misma semana le ha llegado el turno a seis supermercados. A partir de este lunes 25, los supermercados de Santomera (Murcia) en la Avenida Juan Carlos I, 17; Aljaraque (Huelva) en la calle El Condado, 2; Cuenca (Cuenca) de la calle Hermanos Becerril, 25; y Sabadell (Barcelona) de la calle Pare Rodés, 24, cuentan con nuevo espacio. Por su parte, Mercadona abre sección de 'Listo para comer' este martes 26 en Arganda del Rey (Madrid) en la Avenida de Madrid, 100.

En los próximos días la compañía anunciará en su web las aperturas pertinentes de esta sección para el próximo mes de septiembre.

Cabe recordar que en la sección de 'Listo para comer' se pueden encontrar una gran variedad de platos preparados de la manera más tradicional y que, con un simple toque de calor, están listos para consumir al momento. Además, para los que lo deseen, también suele estar disponible una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para poder disfrutarla.