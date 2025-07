Temps perdut

Comenta Compartir

Passats estos dos anys de legislatura, constatem que el Consell no té un full de ruta clar per al transport públic i es presenten noves ... idees improvisades i sense cohesió per a deixar la seua marca particular.

Cauen en l'oblit projectes com el túnel de metro entre Bailén i Alameda o la prolongació del bucle del tramvia a la platja, i es continuen d'altres, com les noves línies 11 i 12, sense contemplar alternatives més atractives. L'arribada del Tram a Sant Joan i Mutxamel o el pla de millora de freqüències de Metrovalencia es troben paralitzades. Quant als autobusos, s'han posat en marxa les noves concessions de Metrobús, però encara en queden moltes fora de l'àrea metropolitana de València pendents. Tampoc no han avançat els plans de mobilitat metropolitana ni es defineix el Tram d'Elx, que no se sap què serà. Cal destacar el replantejament del canó de vianants entre les estacions d'Alacant i Xàtiva, que serà compatible amb l'ampliació de la L10, tal i com hem demanat en reiterades ocasions. La creació de la Móbilis30 ha demostrat que podem tindre una mateixa targeta per a totes les àrees, però esta bona notícia ha quedat sepultada pel posterior caos tarifari. La dana ha mostrat la importància d'un bon sistema de transport públic, però sembla que no han pres nota.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión