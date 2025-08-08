Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Stand de Neuroblock. L.P
El marketplace valenciano de datos que quiere revolucionar la IA generativa

Neuroblock impulsa una plataforma donde empresas y desarrolladores pueden comprar, vender y preparar datos para crear modelos de IA personalizados y seguros

Chema Bermell

Chema Bermell

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:31

En el corazón de la Marina de Valencia, entre startups que sueñan con cambiar el mundo y el bullicio de la innovación, un equipo de ... cinco personas está construyendo algo que podría transformar la forma en la que se desarrolla la inteligencia artificial generativa en Europa. Se llama NeuroBlock y, aunque su nombre aún no resuena en los grandes titulares, su propuesta es tan ambiciosa como disruptiva: crear el primer gran marketplace de datos de calidad para entrenar modelos de IA generativa, bajo los estándares de privacidad y propiedad intelectual más exigentes del continente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

