Las Letras del Tesoro cambian su rentabilidad en la primera subasta tras el verano y el Banco de España lanza otra inminente

El Tesoro ha colocado 5.768,3 millones de euros con mejoras en los intereses marginales

EP

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:29

El Tesoro ha colocado este martes 5.768,3 millones de euros en la primera subasta de letras tras el verano, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores tanto por las letras a seis meses como por la referencia a un año, según los datos publicados por el Banco de España.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 1.594,072 millones de euros en letras a seis meses, frente a una demanda de 3.412,984 millones de euros, y el interés marginal se ha colocado en el 1,976%, por encima del 1,950% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel.

En la subasta de letras a doce meses, el Tesoro ha adjudicado 4.174,202 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 6.497 millones, y la rentabilidad marginal ha subido en este caso desde el 1,958% anterior al 1,996% actual.

Los inversores siguen mostrando interés por los títulos españoles, dado que la demanda conjunta para esta primera emisión de septiembre ha superado los 9.910 millones de euros, aunque no ha logrado duplicar lo adjudicado en los mercados.

Otra subasta el jueves 4

Esta misma semana, el jueves 4 de septiembre, el Tesoro ha convocado otra subasta, de obligaciones del Estado en este caso, en la que se espera adjudicar entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros.

En este sentido, se emitirán obligaciones del Estado con una vida residual de 2 años y 11 meses, con cupón del 1,40%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la UE, con una vida residual de 5 años y 3 meses, con cupón del 1,00%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3,10% y obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 5 meses, con cupón del 4,20%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el en el 0,656% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 2 años y 11 meses; en el 0,729% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la UE, con una vida residual de 5 años y 3 meses; en el 2,755% para las obligaciones del Estado a 7 años y en el 3,191% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 5 meses.

Programa de financiación de 2025

En total, el Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de en torno a los 60.000 millones para este ejercicio 2025, lo que supone un incremento de 5.000 millones respecto a las de 2024, debido a la necesidad de dar respuesta a la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la catástrofe de la DANA.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán los 278.000 millones de euros, un 7,4% más respecto al cierre de 2024, debido al mayor volumen de amortizaciones y el ligero incremento en las emisiones netas.

