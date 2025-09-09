Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros
Yolanda Díaz (d), en una reunión en junio con la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Miriam Nogueras, para abordar la reducción de la jornada laboral. Efe

El motivo de Junts para tumbar la reducción de la jornada laboral a 37'5 horas pone como escudo a las pymes

Las formaciones que rechazan la propuesta de Yolanda Díaz coinciden en que destruirá empleo y perjudicará a las pequeñas empresas

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:24

Este miércoles 10 de septiembre es el día elegido para que se vote en el Congreso la reducción de la jornada laboral a 37'5 ... horas. Vox, PP y Junts presentaron una enmienda en la totalidad que, en la práctica, provoca que los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno en esta medida no obtengan los votos suficientes para sacarla adelante. Las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 escaños, lo que evitará la tramitación de la norma en el Parlamento.

