El motivo de Junts para tumbar la reducción de la jornada laboral a 37'5 horas pone como escudo a las pymes

Este miércoles 10 de septiembre es el día elegido para que se vote en el Congreso la reducción de la jornada laboral a 37'5 ... horas. Vox, PP y Junts presentaron una enmienda en la totalidad que, en la práctica, provoca que los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno en esta medida no obtengan los votos suficientes para sacarla adelante. Las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 escaños, lo que evitará la tramitación de la norma en el Parlamento.

Los de Puigdemont creen que Sumar ha cometido un «error» al precipitar la votación aunque no dan por cerradas las negociaciones. De hecho, Díaz afirmó que está negociando directamente la cuestión con el propio líder de los posconvergentes, Carles Puigdemont. Sin embargo, horas antes de la votación la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, trasladó al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, su negativa al controvertido proyecto legislativo de las 37,5 horas laborales.

Los motivos

Los motivos vienen esgrimidos en la enmienda a la totalidad que presentaron hace meses. «Fiar la solución a la reducción por ley de la jornada laboral puede conllevar el efecto contrario al deseado más cuando los efectos de la medida impactarán solo en una parte y no se ajusta a los equilibrios consensuados entre los protagonistas», defiende Junts en su enmienda a la totalidad. «La viabilidad de las pymes se puede ver gravemente perjudicada por esta imposición rígida de la reducción de la jornada y en lugar de fomentar la creación de ocupación puede acabar traduciéndose en la destrucción de puestos de trabajo especialmente en sectores como el de servicios o el agroalimentario, por citar algunos», subrayaba.

Puedes leer la enmienda íntegra presentada por Junts a finales de junio. en el Congreso, así como las del Vox y el PP.

Junts pide «abrir un proceso de diálogo social real y riguroso que permita evaluar todas la implicaciones de una reforma de esta envergadura y, si procede, presentar una nueva propuesta basada en la flexibilidad y con un enfoque equilibrado y gradual que dé respuesta a las distintas realidades».

La posición de Vox

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha remarcado el rechazo de su partido porque cree que supondría la «puntilla final» y la «muerte» para muchas pymes del país.

En este escenario, Millán ha denunciado que el debate de esas enmiendas de totalidad es «artificial» porque, en su opinión, el problema real del mercado laboral es que hay 2,3 millones de personas que perciben ingresos mínimos para subsistir. «Lo que necesitan los trabajadores españoles no son debates artificiales ni de salón, alejados de su realidad. Necesitan un Gobierno que se preocupe por ello», ha añadido.

Esto provoca que la reducción de jornada quede bloqueada pese a los esfuerzos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que desde hace meses insiste en que el acuerdo es posible.