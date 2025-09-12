Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
José Manuel Campa EP

José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero

Accedió a la Presidencia en 2019 y vio su mandato renovado el año pasado hasta mayo de 2029

EP

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:57

El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, abandonará su cargo el próximo 31 de enero más de tres años antes de que ... expirase su mandato, según ha adelantado 'Bloomberg' citando a un portavoz del supervisor paneuropeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  4. 4

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  5. 5

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  6. 6

    Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas
  7. 7

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  8. 8

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  9. 9 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  10. 10

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero

José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero