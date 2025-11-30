Una jornada para comprender la sociedad de la inteligencia artificial

María Agulló Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:39 Compartir

¿Realmente la inteligencia artificial tiene la capacidad de ayudar a identificar mercados estratégicos? Su crecimiento está redefiniendo cómo las empresas analizan sus mercados y planifican su expansión territorial. Con este hilo conductor, el próximo martes 2 de diciembre se celebrará la décima edición del Foro Be International, un encuentro que reunirá en Valencia a destacados expertos y profesionales de este ámbito para reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que la IA abre para la internacionalización de las compañías.

Este encuentro, organizado por LAS PROVINCIAS, cuenta con la colaboración de Cámara Valencia, Valenciaport y Banco Sabadell. Se llevará a cabo en Biohub VLC, en la Marina de Valencia, y está dirigido tanto a empresas exportadoras como a profesionales de la Comunitat Valenciana que buscan avanzar hacia un futuro más sostenible e internacionalizado.

La jornada comenzará a las 9.30 horas e incluirá al finalizar un espacio de 'networking'. Las inscripciones pueden formalizarse a través de la página web beinternational.lasprovincias.es. Contará con la participación de Gonzalo Zarranz, presidente de LAS PROVINCIAS; José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia; Luz Martínez, directora del Área Internacional de Cámara Valencia; Anselmo Ríos, CEO de Redflexión Consultores; Genís Roca, referente en la transformación digital de empresas a nivel nacional e internacional; Carina Viglietti, directora IBM de Middle Markets; Sergio Damas, catedrático de la Universidad de Granada y director científico de la Fundación Granada AI: Research & Innovation; Gonzalo Sánchez, director de Exportación de Chocolates Valor; y Juan Antonio Navarro, director de Marketing y Ventas de Juver.

El programa desarrollará temas clave como el papel de la IA para identificar con mayor claridad los mercados estratégicos internacionales, así como la importancia de integrar la diversidad cultural en la empresa para reforzar sus objetivos de expansión.

Programa

Gonzalo Zarranz y José Vicente Morata abrirán la jornada dando la bienvenida a los asistentes. Tras este arranque institucional, el foro continuará con dos ponencias y una mesa redonda que abordarán los retos de la internacionalización en la era digital. La primera conferencia, titulada 'Cómo la IA puede ayudarnos a identificar estrategia internacional', la impartirán Luz Martínez, directora del Área Internacional de Cámara Valencia, y Anselmo Ríos, CEO de Redflexión Consultores, quienes analizarán el papel de la inteligencia artificial en la detección de mercados estratégicos y en la toma de decisiones globales.

A continuación, Genís Roca, referente en la transformación digital de empresas a nivel nacional e internacional, protagonizará una de las intervenciones más esperadas de la jornada en la que profundizará en cómo la IA está reconfigurando la sociedad actual, bajo el título 'La sociedad de la inteligencia artificial'. Especialista en desarrollo de negocio y cultura digital, Genís Roca es empresario y profesor universitario, pespecialista en desarrollo de negocio y cultura digital. Fue escogido por 'Forbes' como una de las personas mayores de 50 años más relevantes del Estado. Sus conferencias se caracterizan por aportar análisis rigurosos sobre el impacto de la tecnología en los modelos de negocio, ayudando a las organizaciones a comprender los cambios tecnológicos en el ámbito de los negocios y a explorar nuevas oportunidades empresariales. Con una trayectoria de más de 25 años vinculada a la creación de proyectos en Internet y a la dirección de compañías tecnológicas, Roca aporta una visión estratégica basada en su experiencia. Es presidente de la Fundación PuntCat, una entidad privada sin ánimo de lucro que facilita que otras entidades sin ánimo de lucro tengan presencia en internet con un gasto mínimo, y fundador de RocaSalvatella, una consultoría de negocio en digitalización, innovación y aceleración empresarial. Su intervención en el foro permitirá contextualizar el impacto real de la IA en un momento en que la transformación digital condiciona la competitividad.

La mañana avanzará con una mesa redonda denominada 'Cómo evitar los sesgos en la diversidad cultural en la empresa internacional', que se centrará en remarcar la necesidad de incorporar una estrategia de diversidad cultural en las empresas internacionalizadas. Un aspecto fundamental para eliminar sesgos y acercarse con mayor éxito a los objetivos de exportación y ventas.

Tras este coloquio, se abrirá un turno de preguntas para los asistentes. Seguidamente, la clausura está prevista para las 13.25 horas, con lo que se dará paso a un espacio de 'networking' para favorecer el intercambio de ideas entre los profesionales asistentes.