El IVIA confirma que los frutales producen más si el riego moja mayor porción de suelo Estudios en aguacate, níspero y clementino demuestran mayor eficacia con goteros, de menor caudal y más juntos para solapar los bulbos

Estudios del Grupo de Riegos del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) han concluido que, en diversos frutales con riego a goteo, si se aumenta la superficie de suelo mojada, se optimiza el sistema y mejora la productividad de los cultivos. Luis Bonet, responsable de dicho grupo, asegura, además, que no por ello aumenta el consumo de agua, si bien la dosificación variable se debe fijar en función de la evapotranspiración, que no es igual en unas épocas que en otras. Ahora mismo, con las altísimas temperaturas reinantes, estamos en máximos de demanda de agua por parte de todos los cultivos.

Los estudios se han realizado en una plantación de clementinas en Alberic y en nísperos y aguacates de Callosa d'en Sarriá, y en general vienen a ratificar de modo científico lo que en el campo ya venían aplicando y observando muchos agricultores: que el estado vegetativo del arbolado y su productividad (en cantidad y calidad) mejoran de forma notable si se incrementa la superficie de terreno mojada; es decir, si se aumenta el número de emisores de agua.

La explicación es clara: de esa forma se facilita que mayor número de raíces dispongan de agua y nutrientes, incluso en zonas que habitualmente están latentes por falta de agua, lo que se traduce en más eficacia productiva.

El uso de una tercera línea de goteros entre hileras de árboles ayuda a revitalizar parte de las raíces que de normal quedan en seco

Del empirismo a la ciencia

Cualquier agricultor ha observado, por ejemplo, que cuando hay un pequeño escape de una tubería en alguna zona del campo, a lo mejor por el mordisco de un animal, o por un enganchón de maquinaria, ese rodal de árboles, pongamos que son naranjos, agradecen el agua extra y se aprecia mayor vigor en los brotes y hasta mejor calibre de la naranja. Pues de eso se trata, pero sistematizando el procedimiento, sin mordiscos accidentales.

El grupo del IVIA, dependiente de la Conselleria de Agricultura, sostiene que el riego por goteo «debe proporcionar equilibrio entre un volumen de suelo humedecido para abastecer a las raíces correctamente y un área mojada que minimice las pérdidas por evaporación y percolación profunda».

Luis Bonet aconseja dos procedimientos, que además se pueden juntar: líneas de goteros de menor caudal y más juntos (1,5-2,5 litros por hora, en vez de la tendencia anterior de 4 litros o más, y a medio metro, en vez de a metro), así como situar una tercera línea de goteros, que puede ubicarse en el centro de cada 'calle' o bien más cerca de un lado del arbolado, si se entiende que puede verse afectada por labores como triturado de restos de podas y desbroces.

La eficacia de esa tercera línea está muy demostrada, hasta ahora con el empirismo de muchos usuarios en el campo. Viene a ser como dar continuidad al 'reverdecimiento' que a veces se aprecia en el arbolado con ocasión de alguna tormenta estival o lluvias a final del estío y en otoño. Si esa agua extra aporta visible mejoría, ¿por qué no aportarla de forma ordenada en el riego? Y del mismo modo cabe que su utilización sea por temporadas, de modo que, en invierno, cuando las necesidades de riego son muy inferiores, a veces ocasionales, si llueve, puede que convenga cerrar esas líneas extra para no excederse con demasiada humedad.

Bulbos solapados

Con los goteros más juntos se logra que los bulbos de humedad se solapen con mayor facilidad, sin necesidad de que aumenten los caudales. Porque la idea es que, ante todo, no aumente porque sí el consumo. En esto mandan las sondas y los sensores y cada agricultor puede calcular sus necesdiades de riego, diarias o semanales, bien por sus propios medios o bien entrando en www.riegos.ivia.es para obtener lo mismo al instante tras rellenar los datos que necesita el formulario de cálculo. Se basa en una extensa red meteorológica que recoge información de multitud de zonas por toda la geografía de la Comunitat Valenciana, por lo que los datos de evapotranspiración (los más importantes y difíciles de obtener por un agricultor modesto con varias parcelas pequeñas), temperaturas, precipitaciones... abarcan cualquier área, y con ellos, una gran similitud con lo sucedido en cualquier parcela para fijar sus necesidades de riego.

Una ventaja muy a tener en cuenta respecto a estos consejos (más goteros de menor caudal, más juntos, solapados, una tercera línea, más área mojada) está relacionada con cultivos que tienen raíces muy superficiales, como los aguacates y ciertos patrones de cítricos, como el Carrizo, el más utilizado.