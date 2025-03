Insatisfacción con las indemnizaciones del Consorcio tras la dana

Suplementos Lunes, 24 de marzo 2025, 00:34 Compartir

Las inundaciones provocadas por la DANA han dejado a miles de afectados en la Comunidad Valenciana, muchos de los cuales han recibido indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Sin embargo, un gran número de damnificados han visto cómo las cantidades abonadas no cubren ni de lejos el coste real de los daños sufridos en sus viviendas, negocios o vehículos.

Lo que muchas personas no saben es que aceptar la primera oferta del Consorcio no es obligatorio y que, en la mayoría de los casos, es posible conseguir una indemnización mayor si se presenta una reclamación bien fundamentada. Pero, ¿cómo se hace esto de manera efectiva? La clave está en contar con un perito de parte que defienda tus intereses y negocie en tu nombre.

Por qué el Consorcio no siempre paga lo que corresponde

El CCS es un organismo público que se encarga de indemnizar los daños causados por fenómenos meteorológicos extraordinarios, como la DANA, en aquellos casos en los que las aseguradoras no cubren los siniestros. No obstante, su valoración de los daños no siempre es precisa ni justa.

Existen varios motivos por los que las indemnizaciones están siendo inferiores a lo que realmente se corresponden:

-Depreciación excesiva de bienes: El CCS aplica coeficientes de depreciación que pueden reducir drásticamente el valor de los bienes dañados, incluso cuando todavía tenían una larga vida útil.

-Errores en la peritación inicial: Las valoraciones realizadas por el Consorcio pueden no incluir todos los daños o subestimar su gravedad.

-Criterios restrictivos de compensación: En algunos casos, el CCS no reconoce ciertos daños argumentando que no están contemplados en su cobertura, cuando realmente sí deberían ser indemnizados.

Si un afectado por la DANA ha recibido menos de lo que esperaba, no es porque no tenga derecho a una compensación mayor, sino porque necesita demostrarlo con pruebas técnicas y una negociación adecuada.

No se trata de un simple informe pericial, sino de una defensa activa de tus derechos y de una negociación profesional para conseguir la máxima compensación posible

Bruno Agustina y Carlos Serrano, socios de Vía Pericial S.L.

La importancia de un perito de parte en la reclamación

Cuando el Consorcio no paga lo que realmente corresponde, la solución no es simplemente quejarse, sino actuar con las herramientas adecuadas. Y la más efectiva es contar con un perito de parte, un profesional independiente especializado en siniestros que se encargará de evaluar correctamente los daños y reclamar la indemnización justa en tu nombre.

Bruno Agustina, gerente de Vía pericial S.L., uno de los gabinetes de referencia, explica cómo puede ayudarte un perito de parte a reclamar los daños sufridos:

1. Análisis de la indemnización recibida: Se revisa el importe abonado por el Consorcio y se compara con los daños reales sufridos.

2. Elaboración de una nueva valoración: A diferencia de un informe pericial estándar, que solo describe daños, el perito de parte prepara un documento técnico detallado que demuestra por qué la indemnización inicial es insuficiente.

3. Negociación con el CCS: El perito se encarga de tramitar y argumentar la reclamación directamente con el Consorcio, evitando que el afectado tenga que lidiar con trámites burocráticos complejos.

4. Consecución de una indemnización mayor: En la mayoría de los casos, la negociación con el CCS permite obtener una compensación más alta sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

¿Cómo reclamar si no estás conforme con lo que te ha pagado el Consorcio?

Si crees que tu indemnización no cubre adecuadamente los daños sufridos, el proceso para reclamar es más sencillo de lo que parece:

1. Reúne la documentación: Es importante tener a mano la resolución del CCS y cualquier informe o prueba que respalde los daños sufridos.

2. Contacta con un perito de parte: Un profesional especializado revisará tu caso y te dirá si realmente puedes conseguir una indemnización mayor. Puedes contactar con Vía Pericial de manera gratuita y sin compromiso para que te asesoren en el siguiente enlace:

3. Reclamación formal al CCS: Con la nueva valoración en mano, se presenta una solicitud de revisión ante el Consorcio.

4. Negociación: En la mayoría de los casos, el Consorcio revisa su valoración y ajusta la indemnización al alza.

Si eres uno de los afectados y el Consorcio te ha pagado menos de lo que te corresponde, nunca lo des por perdido. Buscar asesoramiento en un perito de parte especializado puede marcar la diferencia entre conformarte con una indemnización insuficiente o recibir la cantidad justa por los daños sufridos.

Recuerda: no se trata de un simple informe pericial, sino de una defensa activa de tus derechos y de una negociación profesional para conseguir la máxima compensación posible. No dejes que una valoración injusta te haga perder dinero. Reclama lo que es tuyo.