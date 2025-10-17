Los ingenieros técnicos industriales valencianos reconocen el talento y la trayectoria en los premios Nikola Tesla Ignacio Arribas, Rafael Castro, Vicente Segura y Lino Faus han sido premiados en la novena edición de la gala

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI Valencia) ha hecho entrega de los IX Premios Nikola Tesla, el máximo reconocimiento que se otorga a los ingenieros técnicos industriales y graduados en Ingeniería de la rama industrial que han destacado por su labor profesional, y que este año han sido valorados por el jurado formado por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; el presidente de FEMEVAL, Vicente Lafuente y la directora general de la CEV, Inmaculada García.

Los galardones han recaído en Ignacio Arribas Valiente, Premio Tesla a la Trayectoria Profesional Prestigiosa, por su sólida carrera en el sector de la automoción y su liderazgo en consultoría; Rafael Castro Soler, Premio Tesla a Toda una Vida, por sus más de seis décadas dedicadas a la ingeniería y su pasión inagotable por la profesión; Vicente Segura Folch, Premio Tesla a la Trayectoria Colegial, por sus 27 años de compromiso con el colectivo y su servicio público en el Ayuntamiento de Buñol; y Lino Faus Polo, Premio Tesla al Mejor Expediente Académico, por su excelencia universitaria y espíritu emprendedor.

Asimismo, se ha concedido el Premio TFG 2025 COGITI Valencia a Maira Tarajano Ramírez, estudiante de la UPV, por el desarrollo de un dispositivo multifuncional sostenible que ofrece soluciones prácticas ante cortes eléctricos.

Durante la gala, el decano Tomás Játiva ha destacado que «los Premios Tesla son un homenaje al esfuerzo, la innovación y la vocación de servicio que caracterizan a nuestra profesión», y ha subrayado el carácter solidario del evento, que incluyó la entrega de un donativo al Proyecto Ernesto Fuster Lázaro, en apoyo a las víctimas de la dana.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha destacado durante la Gala de la Ingeniería el papel fundamental y ejemplar de este colectivo en la recuperación de la provincia tras las inundaciones del 29 de octubre.

En nombre de la Generalitat, Martínez Mus ha expresado su agradecimiento y reconocimiento a los profesionales galardonados y al conjunto del Colegio «por su compromiso y dedicación en los momentos más difíciles», y ha subrayado que los ingenieros técnicos industriales «han sido esenciales en la evaluación de daños, la seguridad de edificaciones y el restablecimiento de servicios eléctricos e industriales».

En este sentido, ha subrayado que, gracias al rigor y al compromiso de los ingenieros técnicos industriales, la Generalitat ha llevado a cabo una reconstrucción «ágil y ejemplar».

La Gala de la Ingeniería COGITI Valencia 2025 reafirma así, un año más, el papel clave del colectivo en la innovación, el progreso y la solidaridad social.