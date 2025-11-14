Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Colapso total en la A-7 con más de 22 kilómetros de atascos
Un hombre compra huevos en un supermercado. Efe

La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año

El IPC alcanza el 3,1% por el encarecimiento de la factura de la luz, los vuelos internacionales y los trenes

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:05

Comenta

Los precios consolidan su tendencia alcista en España con un repunte de la inflación en octubre al 3,1%, una décima más que el mes ... anterior, ante la fuerte subida de la luz y del transporte, especialmente aéreo y por ferrocarril, compensados en parte por la bajada de los paquetes turísticos y los carburantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

