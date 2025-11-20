El industrial Tomás Játiva vuelve a la presidencia de la Unión Profesional de Valencia tras la renuncia de Angélica Gómez

La Unión Profesional de Valencia (UPdV), plataforma que agrupa a más de 40 colegios profesionales y representa a más de 90.000 colegiados en la ... provincia, ha anunciado este jueves la vuelta de Tomás Játiva como su presidente. Así, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI Valencia) retoma un cargo que ya le correspondía por naturaleza institucional y que había delegado hace casi un año en Angélica Gómez, entonces vicedecana del Colegio, para garantizar la operatividad de ambas entidades.

El relevo se produce después de que Gómez presentara la semana pasada su dimisión como vicedecana y abandonara también la Junta de Gobierno del COGITI Valencia, lo que ha motivado, de manera «natural y consecuente», según la entidad, que la presidencia de Unión Profesional vuelva a manos de Játiva.

La Junta de Gobierno de la organización ha agradecido públicamente la «extraordinaria labor, profesionalidad y entrega» de Gómez durante este periodo, en el que ha defendido con firmeza el papel de los colegios profesionales y ha pilotado la institución tras convertirse en su primera presidenta de perfil técnico.

La salida de Gómez pone cierre a una etapa marcada por su «impulso a la modernización, la igualdad de género y la visibilidad del talento femenino dentro de la ingeniería», según destacaba el COGITI. La dirigente, que fue también la primera mujer decana de la institución, desarrolló proyectos como Womanation, el programa 'Yo, Ingeniera para el fomento de vocaciones STEAM' o la exposición itinerante 'Mujeres ingenieras de éxito'.

Con Játiva de nuevo al frente, durante su primera Junta Directiva tras asumir el cargo, el decano ha subrayado que el objetivo será «trabajar desde la unidad, la cooperación y el esfuerzo conjunto», reforzando a UPdV como plataforma transversal capaz de impulsar proyectos, compartir buenas prácticas y consolidar la voz colectiva de las profesiones en beneficio de la sociedad valenciana.

La organización, que integra colegios sanitarios, jurídicos, técnicos, sociales, científicos y económicos, reivindica su papel como espacio de representación y vertebración profesional en la provincia. «La colegiación debe seguir siendo sinónimo de excelencia, confianza y servicio público de calidad», ha señalado Játiva, quien plantea un camino continuista respecto al trabajo realizado, pero con el decano asumiendo ya directamente la interlocución institucional.