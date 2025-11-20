Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
Imagen de Tomás Játiva, nuevo presidente de la Unión Profesional de Valencia LP

El industrial Tomás Játiva vuelve a la presidencia de la Unión Profesional de Valencia tras la renuncia de Angélica Gómez

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales asume de nuevo el cargo tras haberlo delegado el pasado mes de diciembre en su ahora antecesora

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:29

Comenta

La Unión Profesional de Valencia (UPdV), plataforma que agrupa a más de 40 colegios profesionales y representa a más de 90.000 colegiados en la ... provincia, ha anunciado este jueves la vuelta de Tomás Játiva como su presidente. Así, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI Valencia) retoma un cargo que ya le correspondía por naturaleza institucional y que había delegado hace casi un año en Angélica Gómez, entonces vicedecana del Colegio, para garantizar la operatividad de ambas entidades.

