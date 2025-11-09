Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Amancio Ortega, fundador de Inditex. EFE

Benefactor social o salteador de caminos

Ojalá tuviésemos más empresarios como Amancio Ortega, que benefician a sus empleados, a sus accionistas o a los municipios que cobran sus tasas

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:09

La noticia de que la clase media disminuye su perímetro en España, por culpa de la erosión constante de su poder adquisitivo y el informe ... de Cáritas que habla de un aumento de la población en riesgo de pobreza, por culpas variadas y diversas, competían esta semana en los periódicos con la publicación de la lista Forbes que incluye a las familias más acomodadas, es decir, las más ricas, que, como viene ocurriendo desde hace años, encabeza en España el empresario gallego Amancio Ortega. Ya saben mi opinión acerca de lo poco útiles y escasamente fiables que son estas listas que, en realidad, solo sirven para excitar la envidia y provocar la frustración de la inmensa mayoría. Las listas son incompletas en cuanto a los activos urbanos, inexactas en los rústicos, parciales en cuanto a los activos mobiliarios situados por debajo de los límites del control de la CNMV y completamente ignorantes de los pasivos.

