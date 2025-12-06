La IA como motor de competitividad exterior

María Agulló Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:58 Compartir

Hace apenas tres años la inteligencia artificial parecía un horizonte lejano para la mayoría de las empresas. Actualmente es una herramienta que está redefiniendo los procesos de internacionalización y es imprescindible en la toma de decisiones estratégicas. En torno a estas ideas, el pasado martes se celebró la décima edición del Foro Be International en BioHub VLC bajo el título 'Internacionalización sin sesgos, explorando nuevos mapas'. El evento, organizado por LAS PROVINCIAS y Cámara Valencia y patrocinado por Valenciaport y Banco Sabadell, reunió a expertos y profesionales que analizaron cómo la IA está transformando la competitividad exterior y qué oportunidades abre para las pymes.

La jornada contó con la participación de Gonzalo Zarranz, presidente del Consejo de Administración de LAS PROVINCIAS; José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia; Luz Martínez, directora del Área Internacional de Cámara Valencia; Anselmo Ríos, CEO de Redflexión Consultores; Genís Roca, referente en la transformación digital de empresas; Carina Viglietti, directora IBM de Middle Markets; Sergio Damas, catedrático de la Universidad de Granada y director científico de la Fundación 'AI Granada: Research & Innovation'; Gonzalo Sánchez, director de Exportación en Chocolates Valor; y José Antonio Navarro, director de Ventas y Marketing Internacional en Juver.

Dio la bienvenida Gonzalo Zarranz, presidente del Consejo de Administración de LAS PROVINCIAS, quien recordó que el tejido empresarial valenciano «ha demostrado en un año especialmente dramático su capacidad para adaptarse», y subrayó que esta edición del foro buscaba profundizar en «las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas».

Por su parte, José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, destacó que «La IA permite a las pequeñas empresas competir con las grandes», y defendió la internacionalización como un pilar imprescindible para la estabilidad del tejido productivo. «Una parte de nuestras ventas debe estar de forma permanente en el exterior. Nos ayuda a que cuando sucedan crisis locales, tengamos más posibilidades de seguir», aseguró Morata.

Estrategia internacional

Luz Martínez, directora del Área Internacional de Cámara Valencia, y Anselmo Ríos, CEO de Redflexión Consultores, explicaron durante su ponencia cómo la IA puede ayudar a identificar la estrategia internacional. Luz Martínez defendió que la IA es un recurso real, no una expectativa. «Hemos pasado de trabajar con intuición y experiencia a trabajar con datos e inteligencia artificial. No es un cambio tecnológico, es un cambio estratégico», señaló durante su intervención. También remarcó la necesidad de integrar estas herramientas con criterio profesional.

Por su parte, Anselmo Ríos confirmó que la inteligencia artificial ya tiene la capacidad de intervenir en todo el proceso de internacionalización, desde la selección de mercados hasta la escucha social. «La IA nos va a ayudar a hacer un análisis masivo de datos, estructurarlos y darnos prioridades» afirmó Ríos.

Con casos prácticos, el CEO de Redflexión Consultores compartió soluciones de IA que ya pueden integrarse en el trabajo diario de los directores de exportación, especialmente para automatizar tareas y acelerar los procesos de análisis de datos.

La directora del Área Internacional de Cámara Valencia concluyó la ponencia remarcando que «lo que hemos visto hoy no es el futuro, es el presente de las empresas que quieren ir por delante. La IA no nos tiene que sustituir, sustituirá a quienes no sepan utilizarla».

La sociedad de la IA

Tras la pausa, Genís Roca, referente en la transformación digital de empresas, defendió que la IA no es una transformación acelerada sino un proceso de largo recorrido. «Vamos a estar 15 años hablando de inteligencia artificial. Va a ganar quien llegue, no quien empiece más rápido», expresó al destacar que el reto no es incorporarla de forma precipitada, sino con planificación y una hoja de ruta clara.

El experto subrayó que la novedad de la actual transformación digital radica en la capacidad de ofrecer servicios individualizados a escala global gracias al análisis masivo de datos en tiempo real. «Es la primera vez en la historia que puedo escribir en la misma frase masivo y personalizado», señaló, anticipando que la ciudadanía exigirá servicios adaptados a sus necesidades.

Para Roca, la incorporación de la IA exige que las empresas seleccionen con precisión qué tecnología necesitan en cada proceso. Además, advirtió que ningún avance tecnológico será suficiente si no se logra que el cliente comparta sus datos con confianza. Para ello, detalló que «hay que merecer la confianza de los clientes con una buena custodia de los datos».

Empresas internacionales

La mesa redonda 'Cómo evitar los sesgos en la diversidad cultural en la empresa internacional', moderada por Luz Martínez, contó con la participación de Carina Viglietti, directora de IBM de Middle Markets; Sergio Damas, catedrático de la Universidad de Granada y director científico de la Fundación Granada AI: Research & Innovation; Gonzalo Sánchez, director de Exportación en Chocolates Valor; y José Antonio Navarro, director de Ventas y Marketing Internacional en Juver.

Carina Viglietti expuso el avance de IBM en la aplicación práctica de IA y recordó la importancia del dato como base de cualquier proceso. «La importancia de los datos es crítica en todos los procesos para tomar decisiones informadas», dijo, señalando que comenzar con proyectos pequeños, gobernados y escalables reduce el riesgo de error.

Sergio Damas, catedrático de la Universidad de Granada, destacó que «el principal reto es lograr que la democratización de la IA se traduzca en herramientas realmente útiles». Destacó que es fundamental que las instituciones de investigación sean capaces de transferir los últimos avances para que tengan un impacto efectivo en el tejido productivo. También advirtió que la calidad de la información condiciona los resultados: «Si los datos que proporciono a la IA son parciales, estoy perdiendo un conocimiento estratégico importante». Mientras que Gonzalo Sánchez, el director de Exportación en Chocolates Valor, subrayó que la ética en el manejo de los datos de sus clientes es una prioridad para su empresa.

Desde la visión empresarial, José Antonio Navarro, director de Ventas y Marketing Internacional en Juver, explicó que, independientemente del uso de estos sistemas en la empresa, hay una parte del comercio internacional donde el profesional es indispensable. «Las relaciones de confianza se generan con el 'face to face' con el distribuidor», y añadió que «la IA nos va a liberar de carga de trabajo y nos permitirá centrarnos en lo que realmente importa». En esta línea, Sánchez agregó que la IA sirve de apoyo, pero no sustituye el criterio del especialista. «La inteligencia artificial no tiene el olfato humano de un profesional», destacó, subrayando que la experiencia sigue siendo imprescindible.