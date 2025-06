La horchata de chufas dejará de llevar azúcar añadido para contener solo su 4% natural Las Cortes aprueba por segunda ocasión una propuesta consensuada por Compromís con la DO, pero aún se aplica, tras quedar todo en el olvido la primera vez

Vicente Lladró Valencia Domingo, 15 de junio 2025 | Actualizado 16/06/2025 00:51h. Comenta Compartir

La horchata valenciana de chufas dejará de llevar el 10% de azúcar añadido, y solo contendrá el 4% que contiene de forma natural, cuando se ... desarrolle y aplique una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados en tal sentido. Sin embargo no se sabe aún cuándo ocurrirá tal cosa, según ha explicado Quico Espinosa, presidente de la DO Chufa de Valencia, organismo que persigue tal fin desde hace años, en atención a las modernas pautas dietéticas de reducir al máximo la ingesta de bebidas azucaradas.

Dicha proposición no de ley fue presentada por Compromís, y aprobada, en dos ocasiones. La primera, por unanimidad, hace varios años, pero nunca se aplicó. Como quedó en dique seco, Compromís volvió a presentar la iniciativa, consensuada con la DO, y volvió a aprobarse, en esta ocasión por mayoría. Vox votó en contra y el PP se abstuvo. Los productores de chufas y los horchateros están convencidos de que tal decisión contribuirá a mejorar la demanda de horchata, siguiendo la predominante tendencia actual de reducir la ingesta de azúcar. Sin embargo la cuestión tiene sus contradicciones y complejidades en distintos instancias. Aunque la sociedad y las Administraciones, en general, preconizan la reducción de azúcar a todos los niveles, permanecen viejas normativas en sentido contrario y es complicado cambiarlas en la práctica. La tecnoestructura que se esparce por departamentos estancos muestra sus resistencias innatas a cambiar, pese a que se apruebe el cambio por des veces en el Parlamento. Para que un producto pueda denominarse horchata, oficialmente, ha de contener un mínimo del 10% de azúcar añadido. Si tiene menos se quedará en bebida derivada de... En este caso, de chufas. Pero agricultores y horchateros no quieren perder para nada el nombre que lo apoya todo: horchata, porque, siendo una denominación genérica en origen, todo el mundo la identifica enseguida con las chufas. ¿Cómo conjugar ambas cosas, eliminar la adición de azúcar sin dejar de llamarse horchata? Cambiando la norma. Y eso es lo que se ha hecho en el Congreso. Por dos veces. La primera se acabó difuminando por la pandemia, retrasos y discrepancias entre unos departamentos y otros... A ver si hay más suerte ahora. En ello está la DO. Su presidente, Quico Espinosa, asegura que están en permanente contacto con los oportunos departamentos de la Administración central y de la Generalitat para insistir en la necesidad de que se vayan dando los pasos administrativos necesarios en la dirección deseada. Rendimientos a la baja Otro punto que preocupa mucho a los agricultores, y por tanto a la DO, es el descenso de rendimientos en el cultivo que viene registrándose desde hace años. Si las medias de producción de chufas por hanegada (831 m2; 12 hanegadas, una hectárea) estaban décadas atrás entre 1.600 y 2.000 kilos (con casos de más aún), ahora se sitúan en 1.300-1.500 y cada vez se dan más casos por debajo de esos rangos. El año pasado se produjo una caída más fuerte todavía, pero se piensa que fue circunstancial, por la coincidencia de acontecimientos meteorológicos adversos. Lo cierto es que el descenso parece continuado y no se saben las causas. Se habla de la 'tierra cansada', de falta de selección de semillas... Por ello, Espinosa plantea la necesidad de «que se investigue a fondo, implicando en ello al IVIA, para poder tener cuanto antes diagnósticos ciertos y posibles soluciones».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión