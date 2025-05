La herramienta de LAS PROVINCIAS que ayuda a las empresas valencianas a captar más clientes, ahora con un 50% de descuento

Suplementos Lunes, 12 de mayo 2025, 13:40 Comenta Compartir

ProBrand es una solución de autogestión integrada dentro del portal digital de LAS PROVINCIAS, que permite a cualquier empresa publicar directamente su propia nota de prensa en el medio líder de audiencia. Sin necesidad de agencias ni intermediarios, el usuario redacta su contenido, elige la fecha de publicación, realiza el pago y recibe validación editorial en menos de 48 horas.

La propuesta responde a una necesidad cada vez más urgente entre las pequeñas y medianas empresas valencianas: ganar visibilidad sin renunciar al control ni al rigor informativo. Según datos de CEPYME y el Observatorio de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana, más del 70% de las pymes de la región carecen de un departamento de comunicación propio, y un 58% reconoce tener dificultades para acceder a canales de difusión eficaces y asequibles. ProBrand busca cubrir precisamente ese vacío.

Una plataforma de visibilidad sin intermediarios

En la era del marketing de contenidos, las pequeñas y medianas empresas han descubierto que no basta con tener presencia en redes: necesitan autoridad, contexto y medios que las validen. Con esta premisa nace ProBrand, un nuevo servicio de LAS PROVINCIAS que permite a los anunciantes publicar directamente sus propias notas de prensa en la versión digital del diario, que alcanza a más de 7 millones de visitantes únicos al mes.

Diseñada como una herramienta de autogestión, ProBrand ofrece una experiencia 100% digital: el usuario redacta su contenido, selecciona la sección y la fecha, realiza el pago y, en menos de 48 horas, su nota de prensa queda publicada tras pasar por el filtro del equipo editorial del periódico.

El modelo elimina intermediarios y democratiza el acceso a un espacio que hasta ahora parecía reservado a grandes marcas o gabinetes de comunicación. «Queremos dar voz a quienes tienen algo que decir pero no sabían cómo entrar en los medios», explican desde el área de desarrollo de producto del diario.

Cómo sacarle el máximo provecho a ProBrand Claves para que tu nota de prensa funcione

✔️ Redacta con enfoque periodístico: Titulares claros, datos concretos y enfoque noticioso aumentan las opciones de retención.

✔️ Apóyate en el calendario: Lanza tu contenido antes de ferias, congresos o campañas de temporada (Fallera, Navidad, verano) para maximizar su difusión.

✔️ Incluye multimedia: Las notas con imágenes profesionales o vídeos breves obtienen un 30% más de permanencia media, según analítica interna de Las Provincias.

✔️ Cuida el SEO: Frases clave como «clínicas dentales en Valencia» o «exportadores hortofrutícolas de la Safor» pueden mejorar el posicionamiento orgánico en Google.

Prestigio, segmentación e impacto SEO

El principal valor de ProBrand radica en su capacidad de amplificar mensajes dentro de un entorno informativo de calidad. A diferencia de otras plataformas automatizadas, la publicación en LAS PROVINCIAS garantiza el sello de credibilidad de un medio con más de 150 años de historia. Además, el contenido aparece integrado en la arquitectura informativa del site, con posibilidad de elegir secciones como Economía, Tecnología, Cultura o Sociedad, entre otras, según el perfil del público objetivo.

El sistema permite incluir imágenes, enlaces nofollow y llamadas a la acción, ofreciendo impacto SEO sin riesgo de penalizaciones. Y todo ello con una tarifa de lanzamiento que aplica un 50% de descuento a los 20 primeros clientes. Un precio que sitúa la herramienta por debajo del coste medio de una campaña display o de social ads con alcance similar.

Límites editoriales y otras opciones de contenido Qué puedes (y qué no) publicar con ProBrand

❌ Contenidos no permitidos: ProBrand no admite notas relacionadas con apuestas, criptomonedas, citas online ni temáticas adultas.

✍️ Calidad mínima exigida: Los textos deben estar bien redactados, sin errores ortográficos ni lenguaje exageradamente promocional. El equipo editorial puede solicitar ajustes o rechazar piezas que no cumplan los estándares.

📣 ¿Necesitas algo más elaborado? Para reportajes, entrevistas o contenido narrativo, el diario dispone de servicios de branded content gestionados por el equipo comercial (no incluidos en ProBrand).

Oferta de lanzamiento y condiciones

Durante las primeras semanas de funcionamiento, ProBrand ofrece una tarifa promocional de 225 euros por nota de prensa. El precio habitual, sin promoción, será de 450 € por unidad. No hay gastos ocultos ni comisiones extra: el precio incluye la publicación en la web, la revisión editorial, la segmentación temática y la visibilidad pública.

Restricciones: como en todo medio de comunicación hay contenidos no admitidos. No se permiten notas relacionadas con juegos de azar, criptomonedas, citas o contenido para adultos. Además, el equipo editorial puede rechazar notas con errores gramaticales graves, lenguaje promocional excesivo o afirmaciones no verificables.

Para iniciativas más ambiciosas —como reportajes, entrevistas o contenido inmersivo— el diario ofrece otras modalidades de branded content gestionadas desde su equipo comercial, no disponibles directamente en ProBrand.

ProBrand representa una oportunidad inédita para que las marcas valencianas den un salto cualitativo en su comunicación, combinando el control del anunciante con el prestigio del medio. Con una interfaz intuitiva, tarifas competitivas y resultados tangibles, se postula como la nueva herramienta imprescindible para quienes entienden que en 2025 la visibilidad no es un lujo, sino una necesidad estratégica.

