Grupo La Plana presenta un Plan de Acción Climática con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2040

Suplementos Viernes, 24 de octubre 2025, 09:35 Compartir

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos globales y requiere la implicación activa de todos los actores de la sociedad, especialmente de las empresas. Consciente de su papel en esta transición, Grupo La Planaha desarrollado un Plan de Acción Climática que define su estrategia para contribuir a la lucha contra el cambio climático y avanzar hacia la neutralidad climática en 2040.

Esta iniciativa forma parte del Plan Director de Sostenibilidad 2023–2027, que sitúa la emergencia climática como un eje estratégico y transversal de la gestión del Grupo. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: transición energética, descarbonización y protección del medio ambiente, reforzados por una gestión transparente y un sistema de rendición de cuentas ante los grupos de interés.

«Con este plan damos un paso decisivo hacia un modelo empresarial más sostenible y resiliente. Nuestro compromiso con la neutralidad climática no es solo un objetivo ambiental, sino una forma de gestionar de manera responsable y generar valor compartido con nuestro entorno», ha señalado Jose Gamiz, director de Sostenibilidad y ESG de Grupo La Plana.

Ampliar

Para alcanzar sus objetivos, el plan se articula en distintos programas de actuación que abordan la eficiencia y transición energética, la movilidad sostenible, el ecodiseño, la economía circular, la sensibilización ambiental y la continuidad del negocio. Entre las principales medidas destacan la modernización de instalaciones, el impulso del autoconsumo renovable, la reducción de emisiones en la flota de vehículos, la incorporación de metodologías de ecodiseño, la valorización de residuos y la formación en sostenibilidad. Todo ello con un propósito común: contribuir de forma activa a la lucha contra el cambio climático y consolidar el liderazgo de Grupo La Plana en la transición hacia un modelo productivo más responsable y sostenible.

Con este Plan de Acción Climática, Grupo La Plana reafirma su papel como empresa pionera en sostenibilidad. La compañía consolida así una trayectoria de más de cinco décadas comprometida con la gestión responsable y el respeto al entorno, manteniéndose entre el 1% de empresas mejor valoradas a nivel mundial según el rating Ecovadis. Este nuevo paso refuerza su voluntad de seguir liderando la transición hacia un modelo empresarial más sostenible, innovador y competitivo.

Consulta aquí el Plan de Acción Climática completo.

Ampliar

Sobre Grupo La Plana

Grupo La Plana es un grupo empresarial familiar especializado en la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado y compacto, así como en soluciones de exposición para el punto de venta, dirigidas a sectores como la agricultura, la alimentación, las bebidas, la cerámica, gran consumo y e-commerce. Fundado en 1973 en Betxí (Castellón), el grupo ha mantenido un crecimiento sostenido que le ha permitido consolidar su presencia a nivel nacional.

Actualmente cuenta con seis plantas de producción ubicadas en Betxí (Castellón), Onda (Castellón), Cenicero (La Rioja), Igualada (Barcelona), Leganés (Madrid) y Crevillente (Alicante), además de dieciséis centros de montaje y oficinas comerciales en Valencia y Almería. En total, la compañía suma más de 120.000 m² de instalaciones.