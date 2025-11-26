Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista aérea de la fábrica de Alzira. LP

Grupo Ferrero convertirá la fábrica de helados de Alzira en centro de su expansión por Europa tras invertir 140 millones de euros

La empresa implantará nuevas líneas de producción antes de 2030 y el próximo año dejará de fabricar marcas blancas

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

Grupo Ferrero está impulsando la transformación de la planta Ice Cream Factory Comaker (ICFC) de Alzira con el objetivo de convertirla en su hub tecnológico europeo para el desarrollo de helados. Este movimiento estratégico posiciona a la Comunitat Valenciana como un territorio clave dentro de los planes de crecimiento de la compañía en esta categoría.

La planta ICFC, adquirida por Ferrero en 2021 conocida anteriormente por ser la antigua Avidesa del empresario Luis Suñer, está ya plenamente integrada en el ecosistema global del Grupo y asumirá un papel fundamental en el desarrollo y expansión de la cartera de helados de Ferrero en toda Europa. Esta decisión forma parte de un plan a largo plazo diseñado para consolidar el crecimiento de la compañía en este segmento, aprovechando el potencial industrial y humano de la región.

Para lograrlo, Ferrero ha aprobado una inversión de 140 millones de euros como parte de un ciclo de modernización centrado en mejoras tecnológicas e industriales en la planta. Con esta inversión, el Grupo ampliará la capacidad de la misma, modernizará los procesos e implantará nuevas tecnologías para mejorar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de la producción.

El plan de transformación incluye la instalación de nuevas líneas de producción antes de 2030 y el desarrollo de nuevos productos de marca propia. Todas estas innovaciones se fabricarán en Alzira y se distribuirán en toda Europa, reforzando el papel de la planta como motor de la expansión del negocio de helados de Ferrero.

Para hacer posible esta nueva fase y optimizar la capacidad de producción, la empresa dejará de fabricar definitivamente marcas de distribución (private labels) en Alzira a finales de 2026. Se mantendrá todo el suministro regular de productos y se respetarán los acuerdos existentes.

La decisión de cesar las actividades de producción de marca de distribución se aplica exclusivamente a la planta de Alzira. El resto de los centros de producción de helados del Grupo Ferrero continuarán sus operaciones actuales sin ningún cambio.

Ferrero garantiza la continuidad laboral de todos los empleados a lo largo del proceso, tanto en funciones de oficina como de producción y algunos de ellos podrán asumir nuevas responsabilidades dentro de la estructura renovada. La compañía implementará programas de capacitación y brindará apoyo para facilitar la adaptación a estos nuevos roles.

En relación con este hito, Franco Martino, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ice Cream Factory Comaker (ICFC), perteneciente al Grupo Ferrero, ha declarado: «La elección de Alzira como sede de nuestro hub tecnológico europeo del helado es una clara muestra del valor estratégico de la Comunidad Valenciana en los planes de expansión continental del Grupo. Esta inversión no es sólo una apuesta por la innovación tecnológica, sino también un compromiso firme con la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de la Ribera Alta. Con estos esfuerzos, transformaremos esta planta en un centro de excelencia que demostrará el liderazgo industrial y la calidad de España en toda Europa».

