Grupo BdB alcanza los 620 millones de euros de volumen en 2024 y consolida su liderazgo en el sector

Grupo BdB ha cerrado el ejercicio 2024 con un volumen de negocio agrupado de 620 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 23% respecto al año anterior. Esta cifra consolida a la central de compras y servicios como una de las organizaciones más relevantes dentro del sector de materiales de construcción a nivel nacional.

El crecimiento de BdB durante el último año ha sido sostenido tanto en número de asociados como en puntos de venta. En total, se han incorporado 55 nuevas empresas asociadas y 80 puntos de venta, lo que supone un incremento del 18% respecto a 2023, alcanzando así una red de 340 empresas asociadas y 437 puntos de venta en España y Portugal.

Portugal y Canarias, ejes estratégicos de expansión

Durante 2024, la central ha continuado con su plan de internacionalización iniciado en 2023. En Portugal, BdB ha sumado ya 11 empresas asociadas y 17 puntos de venta, una base que la compañía prevé consolidar a lo largo de 2025.

Otro de los focos de crecimiento ha sido Canarias, con especial protagonismo de la provincia de Las Palmas, donde se han incorporado 8 nuevos asociados, alcanzando un total de 15 empresas y 24 puntos de venta en las islas.

Según ha señalado el director general del Grupo, José Durá, estos datos reflejan «el crecimiento sostenido del sector de la construcción y la consolidación de BdB como una de las centrales más potentes del país».

Promociones, marca propia y mejora de las condiciones de compra

En el transcurso del año, se han llevado a cabo 230 promociones y compras conjuntas, que han permitido mejorar las condiciones de compra para los asociados. Como resultado, las compras a Proveedores Homologados se incrementaron un 17% respecto al ejercicio anterior.

Este crecimiento ha estado acompañado por un impulso de las marcas propias del grupo. En el ámbito cerámico, la marca Kenda lanzó 36 nuevas referencias durante 2024. En el sector del baño, la marca Lliro amplió su catálogo con nuevos modelos de platos de ducha y muebles de baño. A ello se suma la consolidación de la marca BdB en materiales de construcción y ferretería.

Infraestructura logística y digitalización como ejes operativos

Grupo BdB cuenta con una plataforma logística de 8.200 metros cuadrados en Nàquera (València), compuesta por dos naves cubiertas, oficinas y una campa exterior. La capacidad total de almacenamiento se aproxima a 4.000 palés, con zonas habilitadas para la carga lateral de camiones, lo que facilita la manipulación de los materiales.

El centro logístico opera bajo un modelo de gestión FIFO (First In, First Out) y desde 2004 trabaja con un Sistema de Gestión de Almacén (SGA) integrado con el ERP de la compañía, apoyado en tecnología de radiofrecuencia. La información se gestiona en formato digital, tanto en servidores locales como en la nube, lo que ha permitido optimizar la preparación de pedidos y reducir el uso de papel.

Además, en los últimos meses, la central ha implementado un nuevo sistema de aprovisionamiento, enfocado a la optimización del espacio, la prevención de roturas de stock y la agrupación eficiente de productos según sus condicionantes logísticos.

La logística se ha convertido en uno de los pilares estratégicos del Grupo, no como actividad principal, sino como un servicio de valor añadido para sus asociados. A través de rutas semanales organizadas por zonas y sistemas de lanzaderas, la central ha mejorado la eficiencia en el transporte de productos a diferentes puntos de la Península, Portugal, Canarias y Baleares. En este último caso, se han implementado jaulas específicas para optimizar el cubicaje de contenedores y plataformas.

Un equipo especializado y comprometido

Las oficinas centrales de BdB acogen a un equipo de 42 personas, con un alto grado de especialización. Destaca especialmente la representación femenina en la dirección, con un 70% de los puestos directivos ocupados por mujeres.

El área comercial está formada por gestores territoriales, responsables de zona, asistentes y una dirección comercial desde la central. Según ha señalado la compañía, la captación de talento con experiencia en productos de construcción continúa siendo uno de los principales retos del sector. Para garantizar la calidad de sus procesos, BdB cuenta desde hace más de dos décadas con la certificación ISO 9001.

Responsabilidad Social Corporativa y sostenibilidad

Durante 2024, Grupo BdB ha desarrollado múltiples iniciativas en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa. Ha colaborado con entidades como La Caixa en campañas de vacunación infantil en países necesitados y con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). También ha participado en la Marcha Contra el Cáncer de València, ayudando a recaudar más de 90.000 euros.

En el entorno más cercano, la central también reaccionó ante la emergencia provocada por la DANA, coordinando junto a empresas asociadas y autoridades el envío de materiales necesarios para labores de limpieza en las zonas afectadas.

Además, mantiene una colaboración activa con el colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret (València), apoyando a niños y niñas en riesgo de exclusión social.

En el ámbito medioambiental, la central ha obtenido en 2024 el nivel plata del Sello de compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, otorgado por Andimac tras un proceso de auditoría.

Perspectivas para 2025

El Grupo prevé seguir avanzando en su hoja de ruta durante el nuevo ejercicio, con especial foco en la consolidación de su presencia en Portugal y Canarias, y el refuerzo de sus servicios en áreas como formación, desarrollo de punto de venta, gestión digital y campañas de comunicación como la ya consolidada Supersemana.

La evolución del mercado, cada vez más orientado hacia almacenes profesionales, tecnificados y de mayor tamaño, plantea retos como el relevo generacional, pero también oportunidades para centrales como BdB, que ofrecen herramientas de valor, infraestructura y servicios diferenciales para el crecimiento sostenible de sus asociados.