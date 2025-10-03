Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
Tejado con paneles solares. Archivo

El Gobierno prepara un decreto para impulsar el autoconsumo en las comunidades de vecinos

El departamento de Sara Aagesen actualizará la normativa para facilitar el desarrollo de estas tecnologías, abaratar la factura de la luz y cumplir con sus promesas

José A. González

José A. González

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:12

Comenta

El Gobierno busca dar un impulso al autoconsumo fotovoltaico en el país después de que los megavatios instalados el pasado año cayeran un 26,3% ... con respecto a 2023 y se alejara de la hoja de ruta climática de Moncloa para los próximos años. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzará en los próximos días a audiencia pública una propuesta de real decreto que revise la normativa vigente con el fin de potenciar esta modalidad de consumo energético.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  4. 4 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  5. 5

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  6. 6 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  7. 7 La última imagen de Bea
  8. 8 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  9. 9 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno prepara un decreto para impulsar el autoconsumo en las comunidades de vecinos

El Gobierno prepara un decreto para impulsar el autoconsumo en las comunidades de vecinos