Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EFE

El Gobierno empeora la tasa de paro para este año y el que viene, aunque sigue confiando en rebajarla a un dígito

Economía monitorizará a partir de ahora la tasa de pobreza para calcular el crecimiento real de España

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

Los datos de PIB no dejan de dar buenas noticias. La macroeconomía vive un momento muy positivo en España, posicionándose como la locomotora de la ... eurozona que en otros tiempos fue Alemania. La Comisión Europea elevó el lunes del 2,6% al 2,9% la previsión de crecimiento de España para este año, que este martes ha confirmado el Gobierno en su nuevo cuadro macroeconómico. Pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos, la economía no se resiente y el crecimiento se ve compensado con un mayor impacto de los fondos europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  7. 7

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  8. 8

    La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  9. 9

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET
  10. 10 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno empeora la tasa de paro para este año y el que viene, aunque sigue confiando en rebajarla a un dígito

El Gobierno empeora la tasa de paro para este año y el que viene, aunque sigue confiando en rebajarla a un dígito