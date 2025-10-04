Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un trabajador reconstruye una escalera destrozada por la dana. Jesús Signes

El Gobierno da otros 80 millones a los municipios dana para contratar a personal sin que se hayan ejecutado las anteriores ayudas

Yolanda Díaz aspira a que el nuevo plan de empleo permita la incorporación de 7.700 profesionales de cualificaciones más altas y asegura que tiene «una magnífica relación con la Generalitat»

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:58

El Gobierno ha anunciado una ampliación del plan de empleo diseñado para que los municipios afectados por la dana agilizasen la contratación de personal para ... la reconstrucción. En su visita a Valencia, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado un segundo plan de empleo Dana Ocupació por un importe de 80,6 millones de euros, al que podrán acogerse profesionales de cualificaciones más altas y entidades sin ánimo de lucro, con la previsión de superar las 7.700 contrataciones.

