El Gobierno da otros 80 millones a los municipios dana para contratar a personal sin que se hayan ejecutado las anteriores ayudas

El Gobierno ha anunciado una ampliación del plan de empleo diseñado para que los municipios afectados por la dana agilizasen la contratación de personal para ... la reconstrucción. En su visita a Valencia, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado un segundo plan de empleo Dana Ocupació por un importe de 80,6 millones de euros, al que podrán acogerse profesionales de cualificaciones más altas y entidades sin ánimo de lucro, con la previsión de superar las 7.700 contrataciones.

Se trata del segundo plan de ayudas para la contratación, después de que la ministra anunciase un primer programa de subvenciones para los municipios afectados en enero. En aquella ocasión, el Gobierno destinó 50 millones para que los pueblos dana pudieran contratar hasta 8.000 profesionales.

El anuncio de Díaz, que llega tras reunirse con los alcaldes de 80 municipios, llega antes de que las anteriores ayudas se hayan ejecutado en su totalidad. Hasta el momento tan solo se han ejecutado 35,5 millones que han servido para crear 3.100 nuevos empleos «para la reconstrucción física, ambiental, ecológica, social y emocional de las zonas afectadas».

En esta ocasión, el plan de ayudas diseñado por el Ejecutivo central va destinado a profesionales con una cualificación mayor con perfiles técnicos como ingenierías, arquitecturas o consultorías, aunque no exclusivamente a estas modalidades. No obstante, el programa amplía sus horizontes e incluye actividades que van más allá de las rehabilitaciones físicas, como la ayuda a domicilio o las actividades culturales, a petición de los ayuntamientos.

Yolanda Díaz ha destacado que 33.000 personas se han acogido al ERTE «climático» y ha puesto en valor que la española es la «primera legislación laboral en el mundo» que contempla los permisos retribuidos por meteorología adversa. Así, ha asegurado que «protegiendo a los trabajadores y las empresas la economía va mejor, incluso en situaciones catastróficas», y ha destacado que hay 44.800 afiliaciones a la Seguridad Social más que antes de la catástrofe.

La ministra de Trabajo ha incidido en la urgencia de agilizar este tipo de convocatorias para acortar los plazos de la reconstrucción. En esa línea, Yolanda Díaz ha asegurado que la colaboración entre administraciones es necesaria y ha explicado que mantiene «una magnífica relación con la Generalitat». Sin embargo, no todo han sido palabras suaves, la vicepresidenta también ha criticado al PP nacional al considerar que lleva a cabo una «política pública basada en el ruido que no sirve para nada».