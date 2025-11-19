Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vicente Lafuente, elegido nuevo vicepresidente de la CEOE
Gallinas en una granja ecológica de Bilbao. M. López

El Gobierno abre la puerta a intervenir el precio de los huevos tras dispararse por la gripe aviar

Este alimento básico de la cesta de la compra se encareció un 22% en octubre en España, el doble que en la media de la UE

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:45

Comenta

La crisis de la gripe aviar en España, que ha obligado al Ministerio de Agricultura a decretar el confinamiento de aves de cría a todas ... las granjas del país, ha provocado que el precio de los huevos se dispare hasta niveles históricos. El Gobierno está evaluando si es necesario tomar medidas de contención como se hizo con los precios del aceite de oliva cuando empezó a desbocarse. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la sesión de control en el Congreso, que explicó que el precio está subiendo por varios factores, entre ellos la situación sanitaria derivada de la gripe aviar, por la que se han tenido que sacrificar alrededor del 5% de las gallinas en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  4. 4 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
  5. 5

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  6. 6

    La televisión se apaga para el Valencia
  7. 7

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  8. 8 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  9. 9 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  10. 10

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno abre la puerta a intervenir el precio de los huevos tras dispararse por la gripe aviar

El Gobierno abre la puerta a intervenir el precio de los huevos tras dispararse por la gripe aviar