El Gobierno eleva la retribución a las renovables para salvar su rentabilidad por la caída de los precios de la luz

Por primera vez desde hace ocho años el Gobierno ha puesto encima de la mesa un proyecto de orden que actualiza los parámetros retributivos a ... las energías renovables y que, en la práctica, supondrá un incremento de la tarifa eléctrica a partir del año que viene. El proyecto para el periodo 2026-2031 supondrá un incremento de costes al fijar una rentabilidad de entre el 7,09% y el 7,398%, según consta en la memoria económica de la propuesta publicada por el Ministerio de Transición Ecológica este martes.

Esta actualización para el próximo periodo regulatorio de la retribución regulada del Recore (un sistema que afecta a las renovables tradicionales, pero ni a la eólica ni a la fotovoltaica, según confirman desde Transición Ecológica) supone un cambio tras dos años de precios muy altos, sobre todo por la guerra de Ucrania. Y las primas deben seguir subiendo, aseguran desde el ministerio, porque los precios van bajando y la rentabilidad está regulada en el 7%. «Cuando más caros son los precios de mercado, más bajas son las primas, y viceversa; son dos vasos comunicantes», indican fuentes del ministerio dirigido por Sara Aagesen.

La cifra 1.300 millones de euros más de asignación que en el periodo anterior, un 28% extra.

La memoria fija una rentabilidad del 7,09% dependiendo del tipo de instalación. Y las estimaciones presentadas por el Gobierno prevén que las renovables reciban 5.908 millones en 2026, frente a los 4.600 millones del año anterior. Esto es un incremento de la asignación de más de 1.300 millones, un 28%. La propuesta lanzada este martes estará abierta a alegaciones hasta el día 24 de noviembre.

Esta propuesta fija dicha retribución por criterios económicos, como el precio del mercado eléctrico, según más cobren las instalaciones por esa vía las primas podrán ser más bajas, y al revés. De hecho, el propio texto dice que en 2022 y 2023 la retribución bajó precisamente por los altos precios del mercado eléctrico coincidiendo con la crisis energética posterior a la invasión rusa de Ucrania. En este sentido, fuentes de Transición Ecológica recuerdan que en 2022 hubo una «revisión extraordinaria» porque los precios tan elevados que se registraban, aplicando la metodología, «daban un resultado muy lejano de la realidad».

De conformidad con lo establecido en la normativa actual (Real decreto 413/2014, de 6 de junio) se prevé que los costes estimados para los próximos años se vayan reduciendo. Desde los algo más de 62 euros por megavatio/hora (MWh) de 2026, a los 59,53 euros/MWh de 2027 y a los 58,78 euros que prevé para 2028. La propuesta ha sido enviada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su aprobación.

Tensión en torno a las nucleares

Es un momento clave para los inversores en renovables, sobre todo después de que el apagón sufrido el 28 de abril desbaratara muchos de los planes a corto y medio plazo.

En esta línea, el consejero delegado (CEO) de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, reiteró que «no es el momento de cerrar» las nucleares, una de las energías renovables que dan estabilidad al mix energético y «equilibrio» en la operación del sistema. «No le hagamos más difícil la tarea al operador quitándole otra energía síncrona», defendió Ruiz-Tagle en el Observatorio de la Energía organizado por Invertia. El directivo defendió que la tecnología nuclear ha servido de base al desarrollo, aportando una energía firme, prácticamente permanente desde el punto de vista de la base, dando un soporte, y eso ha permitido la penetración de energía renovable, en primer lugar la hidráulica.