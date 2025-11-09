Gigantes europeos como Stellantis se alían con marcas chinas para competir en la batalla de los eléctricos

La industria del automóvil está viviendo una doble transformación: por un lado, la electrificación masiva del parque de vehículos, que no avanza tan rápido como ... cabía esperar, pero que es un proceso sin vuelta atrás. Por otro –o quizá a consecuencia del primero–, la llegada de coches chinos a precios más económicos al mercado europeo, que ha revolucionado las ventas.

Y España busca posicionarse para que muchas de las futuras plantas de producción chinas se instalen en su territorio. En un foro de la industria automovilística organizado hace unos días por el Grupo Adecco en Madrid, el presidente del Grupo Automotriz de Pekín (BAIC), Zhang Jianyong, aseguró que España es un país «mucho más abierto» a la llegada de marcas chinas que otros estados europeos como Alemania o Francia. Los clientes acogen bien el producto –lo que se está reflejando en las ventas–, los empresarios adaptan sus negocios y los acuerdos no paran de producirse.

«Si no puedes con el enemigo, únete a él». Es un mantra muy repetido entre los empresarios del sector automovilístico español en los últimos meses. Los grupos chinos quieren trasladar parte de su producción a Europa para saltarse aranceles y ganar en 'know how' y han encontrado en España el compañero de viaje ideal. Grandes grupos automovilísticos chinos están comenzando a trasladar parte de su producción a Europa para ganar cuota de mercado, por un lado, y evitar los aranceles de hasta el 35% que la UE ha impuesto a los vehículos procedentes de China, por otro.

Las marcas más importantes del gigante asiático como BYD, Leapmotor o MG ya están mirando hacia nuestro país por capacidad industrial, experiencia en el sector y posición geográfica estratégica para su expansión hacia Europa, según explicaron los representantes de dichas compañías en el evento celebrado en Madrid. De hecho, Jianyong aseguró que en este momento «Europa es el mercado más importante» para ellos.

Una planta de BYD en España

El primero en abrirse hueco en España fue Chery, el grupo chino propietario de grandes marcas como Omoda & Jaecoo, que el año pasado acordó comenzar a fabricar sus coches en las instalaciones de la antigua planta de Nissan en Barcelona gracias a un acuerdo con Ebro EV Motors; las primeras unidades ya están a punto de ver la luz. Además, el mayor productor de coches eléctricos del mundo, la china BYD, está evaluando instalar su tercera planta de producción de Europa en España. De hecho, el pasado jueves el conseller de Empresa de la Generalitat tuvo una reunión con representantes de BYD para que esa planta se instale en Cataluña, aunque aún no hay nada decidido.

Esta fábrica supondría un gran impulso a la industria automovilística eléctrica en España, donde se han disparado las ventas de vehículos BYD en los últimos meses. Los últimos datos de Anfac revelan que en octubre se vendieron 10.300 coches 100% eléctricos nuevos en España, un 90% más que en el mismo mes del año pasado, y BYD fue quien lideró las ventas, con 1.977 unidades en solo un mes, cuatro veces más que en 2024.

Además de esta planta, España también está pendiente de recibir la inversión de Leapmotor (la joint venture formada con Stellantis) para producir en España como puerta de entrada a la fabricación en Europa antes de que termine el año. Así lo anunció recientemente Francesco Giacalone, responsable de Marketing y Producto de Leapmotor, que afirmó que aún no está cerrado pero que todo apunta a que la elegida sea la planta de Stellantis en Zaragoza, aunque no descartó las instalaciones de Vigo o Madrid.

También MG, la marca de origen británico pero ahora propiedad de la china SAIC Motor, está valorando abrir su primera fábrica europea en Galicia en 2027, según confirmaron hace unos días.