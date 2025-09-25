La gasolina aumenta su precio para esta semana y encadena tres seguidas de encarecimiento La tendencia alcista no alcanza por el momento los precios de finales del año pasado, aunque el diésel los supera

EP Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El precio de los carburantes ha proseguido esta semana la espiral alcista con la que entraron en el mes de septiembre y han encadenado su tercera subida consecutiva, tras encarecerse hasta un 0,13%.

En concreto, el precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,411 euros esta semana, tras una subida del 0,07% con respecto a la pasada semana, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

Por su parte, el coste medio del litro de gasolina ha repuntado también esta semana, con un encarecimiento del 0,13%, para ascender hasta los 1,484 euros.

No obstante, a pesar de estos últimos incrementos, en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 2,68% respecto al cierre del año anterior, mientras que el precio del diésel ha descendido un 2,21% en lo que va de ejercicio.

Llenar el depósito, más caro que hace un año

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,6 euros, unos 2,4 euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 75,18 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,62 euros, unos 20 céntimos de euros menos que en 2024, cuando suponía unos 81,84 euros.

El precio medio del litro del diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Asimismo, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 134 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

España, por debajo de la media europea

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,629 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,678 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,537 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,565 euros.

Temas

Gasolina

España

Diésel