Ganaderos en alerta máxima

Tres enfermedades de animales tienen en máxima alerta a los ganaderos de las granjas afectadas o que potencialmente se puedan infectar, así como a ... la opinión pública por posibles implicaciones para la salud humana y su infuencia en los precios de productos derivados. No en balde hablamos de tres dolencias que implican a tres cabañas ganaderas que constituyen gran parte del suministro cárnico y de huevos del sistema agroalimentario.

Se trata de la 'Dermatosis Nodular Contagiosa', que atañe a animales rumiantes, pero sobre todo al ganado vacuno -a otros sólo de forma muy esporádica y con poca incidencia-; la 'Lengua azul', que se expande en la cabaña de ovino y caprino, y la gripe aviar, que se contagia entre las aves, se propaga sobre todo a través de las migraciones de ejemplares silvestres y en nuestro caso concierne a las granjas de pollos para carne y de gallinas ponedoras de huevos.

Pérdidas económicas

La 'Dermatosis' y la 'Lengua Azul' no afectan a personas; la gripe aviar sólo de forma aislada y nunca si se cocina bien

Antes que nada, aclarar que la 'Dermatosis' y la 'Lengua azul' no pueden contagiar a personas, por lo que los consumidores pueden tener la completa tranquilidad si comen carne devacuno u ovino. La gripe aviar tampoco afecta por lo común a humanos, sólo de forma muy aislada y siempre que haya contacto directo con aves vivas infectadas. Casi nunca por comer carne o huevos de aves que pudieran estar enfermas y jamás si se cocinan bien; es decir, si se someten a altas temperaturas de cocción o fritura. A partir de 72 grados centígrados muere el virus.

Hablamos, por tanto, de tres dolencias que tienen graves repercusiones económicas, que seguramente irán a más. Repercusiones negativas para los ganaderos, por descontado, porque la estrategia general de control obliga a restricciones, sacrificar animales enfermos para cortar el avance del mal, las reses enfermas entran en fases de decadencia y dan menos leche y carne... Y repercusiones para los consumidores, porque al haber restricciones y sacrificios desciende la oferta y, consecuentemente, suben los precios.

Se está notando sobre todo con los huevos, producto alrededor del cual se suscitan continuas noticias sobre alzas de cotizaciones y cierta sicosis de escasez, que ya se inició meses atrás en Estados Unidos, ahora se repite en Alemania y otros países de Centroeuropa, y quizá podría extenderse. Dependerá de cómo evolucionen las cosas en las próximas semanas.

La 'Dermatosis' es endémica de países africanos y de Medio Oriente. En Europa entró por la isla de Cerdeña, luego se extendió por el norte de Italia y de ahí pasó a Francia y acabó cruzando la frontera española por Girona, donde hay varias granjas muy afectadas y se ya se han sacrificado miles de reses, en un intento de frenar el avance. Al mismo tiempo se están realizando extensas operaciones de vacunación, no sólo en Cataluña, también en Aragón.

Temor en Els Ports

En la Comunitat Valenciana ha empezado a extenderse gran inquietud entre ganaderos del norte de Castellón, por la proximidad a Cataluña. AVA-Asaja ha pedido que se extremen las precauciones y que se inicie también aquí la vacunación. Al mismo tiempo se han suspendido ferias y certámenes de ganado por toda España y se extienden recomendaciones de que se mantenga el ganado quieto, para evitar que con el trasiego y los contactos se registren más contagios. Porque, como señalan ganaderos de AVA de la comarca castellonense dels Ports de Morella, la preocupación alcanza ya todos los niveles y se tiene miedo incluso a comprar ganado a otros para reponer la cabaña, porque no hay seguridad.

En cuanto a la 'Lengua azul', se están extremando también precauciones, controles y campañas de vacunación en ganado ovino y caprino, y es aquí donde se notan más las alzas de precios, porque esta desgraciada anomalía se suma a la drástica reducción de la cabaña de animales registrada en los últimos años, porque los bajos precios arruinaron a muchos ganaderos y porque nadie quiere trabajar de pastor todo el día, todos los días. De sobrar se está pasando a faltar, y al precio que sea.

En cuanto a la gripe aviar, a las intensas campañas de vacunación se ha sumado la prohibición de criar pollos y gallinas al aire libre, a fin de evitar posibles contactos con aves silvestres migratorias.