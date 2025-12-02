Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manuel Broseta, junto a los representantes del Consell presentes en el acto del 15º aniversario de la Fundación Conexus. LP

La Fundación Conexus celebra su 15º aniversario con una llamada al diálogo para «mejorar la presencia de la Comunitat en España»

La entidad también presenta un libro conmemorativo sobre la historia de la organización

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:24

Comenta

La Fundación Conexus ha celebrado este martes su 15º aniversario con un acto en el Hotel Westin de Valencia, donde también ha tenido lugar la ... reunión del consejo asesor de la organización empresarial que promueve los intereses de la Comunitat Valenciana en el resto de España. Su presidente, Manuel Broseta, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los invitados, entre los que ha habido una nutrida representación política, y de reclamar cohesión y unidad para «lograr una mejor presencia de la Comunitat en España».

