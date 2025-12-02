La Fundación Conexus celebra su 15º aniversario con una llamada al diálogo para «mejorar la presencia de la Comunitat en España»

La Fundación Conexus ha celebrado este martes su 15º aniversario con un acto en el Hotel Westin de Valencia, donde también ha tenido lugar la ... reunión del consejo asesor de la organización empresarial que promueve los intereses de la Comunitat Valenciana en el resto de España. Su presidente, Manuel Broseta, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los invitados, entre los que ha habido una nutrida representación política, y de reclamar cohesión y unidad para «lograr una mejor presencia de la Comunitat en España».

Ante la atenta mirada de los vicepresidentes, Vicente Martínez Mus y Susana Camarero, así como de la consellera de Justicia, Nuria Martínez, y la teniente de alcalde, María José San Ferrer, el presidente de la fundación ha repasado los 15 años de la organización y ha agradecido el compromiso de la clase política con la Fundación Conexus.

«Mi agradecimiento por su apoyo y por haber visto en Conexus, durante tanto tiempo, un baluarte más en la defensa y la promoción de los intereses económicos y empresariales valencianos más allá de nuestra Comunidad», ha indicado Broseta, haciendo también referencia a las organizaciones empresariales comprometidas desde el inicio del proyecto.

De hecho, Broseta ha hecho un repaso de los 15 años de la institución, que quedan recogidos en el libro conmemorativo que la Fundación Conexus ha presentado también este martes para conmemorar su aniversario.

Más allá de la cohesión y la unidad, el presidente de la entidad también ha reclamado diálogo tanto a la administración como al sector empresarial para seguir trabajando en favor de los objetivos de la Fundación Conexus. «Una sociedad y un país fuertes y cohesionados solo son posibles si en su seno existen toda una serie de organizaciones intermedias que impulsan el debate, y que sirven de contrapeso el poder omnímodo del Estado», ha indicado Broseta.

«En estos 15 años hemos aprendido que el diálogo no es una debilidad, sino una fortaleza. Que la cooperación entre territorios no resta, sino que suma. Que la diversidad es una riqueza, y que el entendimiento es el camino hacia una España más justa, más próspera y más unida», ha explicado el presidente del organismo, quien ha criticado la crispación, la intolerancia y la polarización, ya que «limitan nuestro potencial y reducen nuestra confianza en el futuro».

Asimismo, Broseta ha depositado su confianza en el nuevo gobierno de la Generalitat para confiar en el trabajo que realiza la Fundación Conexus: «Estoy seguro que los próximos Gobiernos de la Generalitat, y hoy mismo se ha nombrado nuevo President, sabrán ver en Conexus esa plataforma abierta, transparente y comprometida con el bien común, dispuesta a defender y promover lo valenciano, allí donde sea necesario.

El presidente ha recordado que la Fundación Broseta está compuesta en la actualidad por más de 60 patronos, organiza más de 30 actos al año en Madrid, y ya es «la entidad regional más reconocida de entre las existentes», gracias a la «interlocución directa y al más alto nivel con la Comunidad de Madrid, el Gobierno Central, los grupos políticos relevantes de las Cortes Generales, y las principales entidades de sociedad civil y empresas de España».